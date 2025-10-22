Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a influenciadora Antonia Fontenelle, que atualmente mora nos Estados Unidos, retorne ao Brasil em até 30 dias para iniciar o cumprimento de sua pena de prestação de serviços comunitários. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (22) pelo portal G1.

⚖️ Condenação e origem do caso

A sentença, datada de 2022, se refere a uma ação movida pelo influenciador Felipe Neto. Fontenelle foi condenada por injúria, após insinuar que o youtuber fazia uso de cocaína, chamá-lo de “sociopata” e afirmar que ele “destruiria a vida das pessoas”.

A pena definida pela Justiça inclui prestação de serviços à comunidade e o pagamento de multa de R$ 20 mil.

🚫 Defesa teve pedidos negados

A defesa de Fontenelle havia solicitado o parcelamento da multa, a execução remota das penas restritivas e até a suspensão da prestação de serviços comunitários, alegando que ela reside fora do país.

Entretanto, o juiz Gustavo Gomes Kalil, responsável pelo caso, negou todos os pedidos apresentados.

Na decisão, o magistrado foi categórico:

“Concedo à apenada prazo final de 30 (trinta) dias para comprovar o início do cumprimento da prestação de serviços à comunidade. Fica desde já advertida de que a não comprovação ensejará a conversão automática das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.”

📄 Outras determinações

A Justiça também determinou que a Polícia Federal envie os registros de entrada e saída de Antonia Fontenelle do país nos últimos cinco anos, para acompanhar o cumprimento da decisão judicial.

⚖️ Histórico de derrotas judiciais

Essa não é a primeira derrota de Fontenelle nos tribunais.

Em 2021, ela foi condenada por associar Felipe Neto e seu irmão, Luccas Neto, a acusações de pedofilia.

Já em 2022, teve negado um recurso em outro processo de difamação movido pelo influenciador.

