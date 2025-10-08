08/10/2025
Justiça deu a Dannis DJ a guarda do filho de seis anos. Advogados dele explicam o imbróglio com a ex

Escrito por Portal Leo Dias
A equipe de advogados de Dennis DJ explicou ao portal LeoDias por meio de um comunicado assinado por Alexandra Ullmann e Ivan Santiago, qual é a verdadeira situação que ele enfrenta na Justiça contra sua ex, a dançarina Bárbara Falcão, mãe de seu filho de seis anos. Desde de abril de 2025 o músico detém a guarda da criança.

“A decisão foi prolatada pela 1ª Vara de Família da Barra da Tijuca fundamentada em parecer do Ministério Público Estadual. Posteriormente foi deferida medida protetiva de urgência em favor da criança pela Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente, com base em pedido da Delegacia de Polícia após registro de ocorrência baseado em depoimentos e provas. A decisão que deferiu a guarda ao pai foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro”, diz o início do texto.

Na manhã desta quarta-feira (08/10), Bárbara foi surpreendida com a Polícia Civil na porta de sua casa para uma averiguação em busca de drogas.

Ela alega ter sido uma denúncia que partiu do próprio artista, e que os agentes não encontraram nada ilícito no local.

Ainda na nota da defesa de Dennis, foi informado que “diante das decisões judiciais que concederam a guarda do filho a Dennis e do insucesso em revertê-las, sua ex-esposa vem usando de alegações sabidamente falsas contra ele, as quais já foram anteriormente trazidas ao judiciário e arquivadas, em caráter definitivo, pelo Ministério Público, que reconheceu serem absolutamente infundadas”.

O casamento de 13 anos de Dennis e Bárbara terminou em agosto de 2021.

