23/10/2025
Universo POP
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

Justiça do Rio intima viúva de Cid Moreira após filhos pedirem anulação de sentença

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
justica-do-rio-intima-viuva-de-cid-moreira-apos-filhos-pedirem-anulacao-de-sentenca

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a intimação de Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva e inventariante do espólio de Cid Moreira, para que apresente defesa em uma ação rescisória movida pelos filhos do jornalista. A medida foi expedida pela desembargadora Cíntia Santarém Cardinali, da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e obtida com exclusividade pelo portal LeoDias.

A ação foi ajuizada por Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Radenzev Simões Moreira, que pedem a anulação da sentença de 2024 que havia negado o pedido de interdição do pai. Na ocasião, a juíza da Vara de Família de Petrópolis considerou que o apresentador, então com 94 anos, possuía plena capacidade para gerir os próprios atos.

Veja as fotos

Reprodução: Record
Cid MoreiraReprodução: Record
Reprodução: Instagram
Cid Moreira e Maria de Fátima Sampaio MoreiraReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram/@ocidmoreira
Cid Moreira e Maria de Fátima Sampaio MoreiraReprodução: Instagram/@ocidmoreira
Reprodução: Globo
Cid Moreira apresentando o “Jornal Nacional”Reprodução: Globo

Leia Também

Os filhos alegam que a decisão desconsiderou vídeos e provas documentais que indicariam sinais de demência senil em estágio avançado e teria se baseado apenas em laudos médicos particulares apresentados pela esposa, sem a realização de perícia judicial independente. O documento também sustenta que o advogado dos autores não foi intimado de atos essenciais do processo, o que, segundo a petição, caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual.

Na nova ação, os filhos afirmam que, após a decisão que manteve Cid Moreira capaz, a esposa teria passado a praticar atos patrimoniais de alto valor, incluindo doações de veículos, transferências bancárias e lavratura de procurações com poderes amplos. A petição pede o bloqueio cautelar de bens e valores para evitar prejuízo ao espólio e a realização de uma perícia psiquiátrica post mortem para determinar se o jornalista tinha condições cognitivas de assinar documentos nos últimos anos de vida.

Além de pedir a anulação da sentença, os autores requerem que o caso volte à primeira instância para nova análise com prova pericial judicial e oitiva de testemunhas. Eles afirmam que a ausência desses procedimentos violou o devido processo legal e impediu o reconhecimento da vulnerabilidade do pai.

O Tribunal de Justiça do Rio concedeu prazo de 30 dias para que Maria de Fátima se manifeste oficialmente sobre as acusações. O processo corre em segredo de Justiça.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost