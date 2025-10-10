10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Justiça dos EUA rejeita ação de Drake contra Universal por letra de “Not Like Us”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
justica-dos-eua-rejeita-acao-de-drake-contra-universal-por-letra-de-“not-like-us”

Nesta quinta-feira (9/10), a Justiça dos Estados Unidos decidiu encerrar o processo movido pelo rapper Drake contra a gravadora Universal Music Group, no qual ele alegava difamação em razão da letra da música “Not Like Us”, de Kendrick Lamar.


Drake sustentava que o verso o acusava de pedofilia e ainda que a gravadora teria inflado os dados de audiência da faixa. Em resposta, a Universal classificou as acusações como “ofensivas e falsas” e afirmou adotar práticas éticas em suas campanhas de marketing, ressaltando que “insultos hiperbólicos” fazem parte do universo das diss tracks.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Reprodução
Reprodução
Reprodução: YouTube/MTV
Kendrick Lamar em performance de “DNA” no VMA de 2017Reprodução: YouTube/MTV

A juíza Jeannette Vargas, responsável pelo caso, considerou as alegações “não acionáveis”. Em sua decisão, ela afirmou que o contexto da disputa entre os dois artistas e a linguagem agressiva típica de diss tracks tornaria improvável que o ouvinte razoável interpretasse os versos como afirmações factuais. Segundo ela, embora a acusação de pedofilia seja “certamente séria”, o conjunto da obra se insere numa “batalha de rap” e não num discurso jornalístico ou literal.

A rivalidade entre Drake e Kendrick Lamar se estende há anos e ganhou força em 2023, quando Lamar reagiu a citações feitas por Drake que o incluíam entre os “três grandes” de sua geração. Desde então, ambos mantêm trocas intensas de farpas e diss tracks, envolvendo acusações pessoais e ataques mútuos nas letras, Lamar chegou a sugerir que Drake renegava a paternidade de uma filha, enquanto Drake rebatia com acusações de traição e agressão.

Com a decisão judicial, o caso é considerado encerrado, sem que a acusação de Drake prossiga. Para a Justiça dos EUA, a linha entre expressão artística provocativa e difamação foi determinante para arquivar a ação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost