Justiça intima viúva de Cid Moreira acusada de desviar R$ 100 milhões

A Justiça do Rio de Janeiro intimou Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva de Cid Moreira, nesta quinta-feira (23/10). A determinação é que ela apresente uma defesa em ação rescisória movida pelos filhos do jornalista.

Roger e Rodrigo Moreira pedem a anulação da sentença de 2024 que havia negado o pedido de interdição do pai. Na ocasião, a decisão determinou que o apresentador de 94 anos possuía capacidade de gerir os próprios atos.

Cid Moreira e Fátima Sampaio Moreira

Cid Moreira e a viúva, Fátima Sampaio, são clicados durante evento

Cid Moreira e a viúva, Fátima Sampaio, trocam carinho ao por do sol

Diante dos fatos, os filhos abriram uma nova ação afirmando que Maria de Fátima Moreira começou a praticar atos patrimoniais de alto valor após a primeira decisão judicial. Eles apontam que ela doou veículos, realizou transferências bancárias indevidas e moveu mais de R$ 100 milhões.

Os herdeitos pedem o bloqueio cautelar de bens e valores da viúva para evitar prejuízo ao espólio e a realização de uma perícia especializada para determinar as condições de Cid Moreira em assinar documentos no fim da vida. Existe a possibilidade de vários documentos terem sido falsificados.

O Tribunal de Justiça do Rio concedeu prazo de 30 dias para que Maria de Fátima se manifeste oficialmente sobre as acusações. O processo corre em segredo de Justiça e foi obtido pelo Portal Leo Dias.