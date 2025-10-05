05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Justiça manda soltar ex-deputado suspeito de estuprar menina de 3 anos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
justica-manda-soltar-ex-deputado-suspeito-de-estuprar-menina-de-3-anos

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou neste sábado (4/10) a soltura do médico Iram de Almeida Saraiva Júnior, de 38 anos. Ele havia sido preso na última quarta-feira (1º) sob suspeita de estuprar uma criança de 3 anos.

A decisão liminar foi assinada pela desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, que destacou a ausência de provas concretas da ocorrência do crime e a falta de indícios suficientes de autoria até o momento, o que levou à revogação da prisão.

Leia também

Iram, que já foi deputado estadual em Goiás e vereador em Goiânia, atuava como médico em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi detido pela Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital.

A prisão preventiva havia sido solicitada pelo Ministério Público do Rio após seis meses de investigação, que incluíram entrevistas especiais com a criança e coleta de materiais. O celular do médico foi apreendido durante a operação.

Em nota, a defesa comemorou a decisão e afirmou que o médico é vítima de uma “grave acusação falsa”. Os advogados classificaram a medida como uma “vitória dos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade humana” e disseram confiar que a inocência de Iram será reconhecida ao final do processo.

Apesar da liberdade concedida, o médico ainda responde a investigações. Além da acusação de estupro de vulnerável, ele é investigado por injúria e perseguição contra a ex-esposa. O caso, conduzido pela 16ª DP (Barra da Tijuca), foi devolvido pelo Ministério Público para novas diligências.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost