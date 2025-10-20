Justiça nega ação de supostos netos de Silvio Santos; entenda

A Justiça de São Paulo arquivou a ação movida por Hugo Sérgio Marques e Guilherme Augusto Marques, que buscavam ser reconhecidos como netos do apresentador Silvio Santos (1930-2024). A decisão foi proferida na última sexta-feira (17/10) e rejeitou o pedido de inclusão dos autores na partilha da herança do comunicador. As informações são do IG.

Os dois homens são filhos de Hugo Sérgio Marques, que anteriormente tentou comprovar judicialmente ser filho biológico de Silvio Santos. Na época, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que as provas apresentadas eram insuficientes para estabelecer qualquer vínculo familiar. Durante o processo, Silvio Santos faltou a seis audiências e se recusou a realizar o exame de DNA solicitado.

Hugo Sérgio alegava ter nascido de um relacionamento entre sua mãe, Wilma Marques, e o apresentador na década de 1950. Ele faleceu em 2015, aos 58 anos, e o caso permaneceu paralisado até a morte do dono do SBT, em 2024.

Silvio Santos

Escola de samba do Rio faz mudanças para homenagear Silvio Santos

Silvio Santos

Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade

Silvio Santos estava internado desde 1º de agosto de 2024

Em março deste ano, os filhos de Hugo Sérgio tentaram retomar o caso, solicitando que um exame de DNA fosse feito por meio da exumação dos restos mortais de Silvio Santos ou com material genético de suas filhas.

As herdeirascontestaram a ação, argumentando que o caso já havia sido decidido há duas décadas e que a nova tentativa violaria o princípio da coisa julgada.

O patrimônio deixado por Silvio Santos é estimado em R$ 6,4 bilhões, incluindo bens no exterior. Em registros oficiais, o patrimônio declarado do apresentador somava cerca de R$ 3,9 bilhões em imóveis, empresas e outros ativos.