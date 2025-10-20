20/10/2025
Universo POP
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

Justiça nega ação de supostos netos de Silvio Santos; entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
justica-nega-acao-de-supostos-netos-de-silvio-santos;-entenda

A Justiça de São Paulo arquivou a ação movida por Hugo Sérgio Marques e Guilherme Augusto Marques, que buscavam ser reconhecidos como netos do apresentador Silvio Santos (1930-2024). A decisão foi proferida na última sexta-feira (17/10) e rejeitou o pedido de inclusão dos autores na partilha da herança do comunicador. As informações são do IG.

Os dois homens são filhos de Hugo Sérgio Marques, que anteriormente tentou comprovar judicialmente ser filho biológico de Silvio Santos. Na época, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que as provas apresentadas eram insuficientes para estabelecer qualquer vínculo familiar. Durante o processo, Silvio Santos faltou a seis audiências e se recusou a realizar o exame de DNA solicitado.

Leia também

Hugo Sérgio alegava ter nascido de um relacionamento entre sua mãe, Wilma Marques, e o apresentador na década de 1950. Ele faleceu em 2015, aos 58 anos, e o caso permaneceu paralisado até a morte do dono do SBT, em 2024.

5 imagensEscola de samba do Rio faz mudanças para homenagear Silvio Santos Silvio SantosSilvio Santos morreu aos 93 anos de idadeSilvio Santos estava internado desde 1º de agosto de 2024Fechar modal.1 de 5

Silvio Santos

Reprodução/SBT2 de 5

Escola de samba do Rio faz mudanças para homenagear Silvio Santos

SBT/Reprodução3 de 5

Silvio Santos

Gabriel Cardoso4 de 5

Silvio Santos morreu aos 93 anos de idade

5 de 5

Silvio Santos estava internado desde 1º de agosto de 2024

Leo Franco / AgNews

Em março deste ano, os filhos de Hugo Sérgio tentaram retomar o caso, solicitando que um exame de DNA fosse feito por meio da exumação dos restos mortais de Silvio Santos ou com material genético de suas filhas.

As herdeirascontestaram a ação, argumentando que o caso já havia sido decidido há duas décadas e que a nova tentativa violaria o princípio da coisa julgada.

O patrimônio deixado por Silvio Santos é estimado em R$ 6,4 bilhões, incluindo bens no exterior. Em registros oficiais, o patrimônio declarado do apresentador somava cerca de R$ 3,9 bilhões em imóveis, empresas e outros ativos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost