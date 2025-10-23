Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

O confinamento de Dudu Camargo em A Fazenda 17 se transformou em um problema judicial. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, o apresentador foi procurado pela Justiça após uma decisão do juiz, mas a tentativa de citação e intimação acabou frustrada.

O processo em questão foi movido por Roseli Fontes Fernandes Rodrigues e Lucas Antonio Severino, que acusam Dudu de ter causado um acidente de carro em dezembro de 2021. Segundo o processo, o veículo conduzido por Dudu teria colidido com um táxi dirigido por Lucas e de propriedade de Roseli. O apresentador teria prometido arcar com os reparos, mas desapareceu sem cumprir o combinado, levando os autores a entrarem com uma ação pedindo indenização de R$ 20 mil.

🚫 Citação frustrada

Em setembro deste ano, a Justiça expediu ordem judicial para citar o apresentador em dois endereços, incluindo a sede de gravações de A Fazenda 17, em Itapecerica da Serra (SP).

Entretanto, conforme documentos do 1º Juizado Especial Cível, a correspondência enviada ao local retornou em 13 de outubro com aviso de recebimento negativo — ou seja, a entrega não foi realizada. O motivo registrado foi que Dudu “mudou-se”, impossibilitando a entrega.

⚖️ Nova tentativa

Apesar do contratempo, os autores do processo ainda têm esperança de prosseguir com a ação. Uma nova carta de citação foi enviada à sede da Record TV, localizada na Barra Funda, em São Paulo, onde o apresentador mantém vínculo profissional.

Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação sobre o recebimento da correspondência pela emissora ou pelo participante.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / Metrópoles / 1º Juizado Especial Cível de São Paulo

✍️ Redigido por ContilNet