Justiça toma decisão em ação de Tainá Castro contra Léo Pereira

Léo Pereira venceu o processo movido por Tainá Castro, sua ex-esposa, sobre pensões supostamente atrasadas. Com a decisão, a influenciadora terá que pagar cerca de R$ 200 mil dos honorários dos advogados, além das custas processuais.

A ação em questão envolvia a cobrança de pouco mais de R$ 1 milhão do jogador, referentes à pensão alimentícia e à partilha de bens do ex-casal. Segundo o jornal Extra, o juiz entendeu que o pagamento foi efetuado por Léo Pereira um dia após a definição do valor, o que torna as alegações de Tainá infundadas e pouco críveis.

O magistrado ainda isentou o jogador do Flamengo de qualquer pagamento a mais para a ex-mulher, hoje casada com Éder Militão. Desta forma, Tainá Castro terá de arcar com as custas processuais, além dos honorários dos advogados, que representa 10% do valor exigido por ela.

Léo Pereira e Tainá Castro.

Tainá Castro e Léo Pereira

O zagueiro Léo Pereira

Tainá Castro compartilhou detalhes de seu vestido de noiva nas redes

Éder Militão e Tainá Castro posam juntos e sorridentes para as redes sociais

Léo Pereira e Tainá Castro são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5.