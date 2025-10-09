09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Juventude de Tarauacá fortalece diálogo político durante encontro com Progressistas

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para garantir mais inclusão e oportunidades aos jovens.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Em um momento marcado pelo diálogo e pela construção de propostas voltadas ao fortalecimento da participação jovem, representantes da juventude de Tarauacá participaram, nesta semana, de uma reunião promovida pela Executiva Estadual do Progressistas. O encontro, realizado no município, teve como foco a apresentação do Planejamento Estratégico da Juventude 2025–2026 e reuniu lideranças políticas, jovens e autoridades locais.

Os jovens de Tarauacá participaram do encontro com o progressistas/Foto: Reprodução

Representando os jovens tarauacaenses, Kelvis Gomes destacou a importância do momento como uma oportunidade de aproximação com o debate político. Segundo ele, o encontro serviu para estreitar os laços com o partido Progressistas (PP) e mostrar que a juventude local está pronta para contribuir com ideias e propostas que beneficiem não apenas Tarauacá, mas todo o estado do Acre.

“Foi um momento de diálogo, de dizer que a juventude também pode falar sobre política. A gente é uma parte muitas vezes excluída, mas ontem mostramos que temos voz. Discutimos como podemos evoluir na política, na educação e em outras áreas importantes para o futuro dos jovens”, afirmou Kelvis.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para garantir mais inclusão e oportunidades aos jovens, com foco em políticas públicas voltadas à educação, empregabilidade e participação política. A juventude também reforçou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e do estado.

A vice-prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, também participou do evento e celebrou o engajamento dos jovens no processo político. Em suas palavras, destacou a importância da juventude como protagonista das mudanças.

“Hoje participei da apresentação do Planejamento Estratégico da Juventude 2025–2026, promovida pela Executiva Estadual do Progressistas, aqui em Tarauacá. Um momento importante de diálogo, construção e fortalecimento das ações que visam o protagonismo dos nossos jovens, reafirmando o compromisso do nosso partido com o futuro e o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. Seguimos juntos, com esperança e trabalho, construindo uma juventude mais participativa e um Acre cada vez melhor”, declarou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost