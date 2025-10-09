Juventude de Tarauacá fortalece diálogo político durante encontro com Progressistas

Em um momento marcado pelo diálogo e pela construção de propostas voltadas ao fortalecimento da participação jovem, representantes da juventude de Tarauacá participaram, nesta semana, de uma reunião promovida pela Executiva Estadual do Progressistas. O encontro, realizado no município, teve como foco a apresentação do Planejamento Estratégico da Juventude 2025–2026 e reuniu lideranças políticas, jovens e autoridades locais.

Representando os jovens tarauacaenses, Kelvis Gomes destacou a importância do momento como uma oportunidade de aproximação com o debate político. Segundo ele, o encontro serviu para estreitar os laços com o partido Progressistas (PP) e mostrar que a juventude local está pronta para contribuir com ideias e propostas que beneficiem não apenas Tarauacá, mas todo o estado do Acre.

“Foi um momento de diálogo, de dizer que a juventude também pode falar sobre política. A gente é uma parte muitas vezes excluída, mas ontem mostramos que temos voz. Discutimos como podemos evoluir na política, na educação e em outras áreas importantes para o futuro dos jovens”, afirmou Kelvis.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para garantir mais inclusão e oportunidades aos jovens, com foco em políticas públicas voltadas à educação, empregabilidade e participação política. A juventude também reforçou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e do estado.

A vice-prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, também participou do evento e celebrou o engajamento dos jovens no processo político. Em suas palavras, destacou a importância da juventude como protagonista das mudanças.

“Hoje participei da apresentação do Planejamento Estratégico da Juventude 2025–2026, promovida pela Executiva Estadual do Progressistas, aqui em Tarauacá. Um momento importante de diálogo, construção e fortalecimento das ações que visam o protagonismo dos nossos jovens, reafirmando o compromisso do nosso partido com o futuro e o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. Seguimos juntos, com esperança e trabalho, construindo uma juventude mais participativa e um Acre cada vez melhor”, declarou.