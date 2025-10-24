Kai, neta do presidente Trump, lança marca homônima com coleção preppy

Com o logotipo “KT” ganhando destaque em peças brancas, azuis e pretas, Kai Trump, neta do atual presidente dos EUA, Donald Trump, lançou sua própria marca homônima. Além da estampa com suas iniciais, a manga dos casacos ainda traz a sua assinatura, um toque pessoal das roupas da coleção. A sessão de fotos foi tirada em frente à Casa Branca, onde Kai aparece posando com um taco de golfe nas mãos.

Vem saber mais!

Kai Trump posa com taco de golfe na mão

Detalhes sobre a coleção

Os agasalhos seguem uma estética clean, sem detalhes para além das assinaturas de Kai. A intenção era de que as peças pudessem ser utilizadas em qualquer ocasião. Na divulgação da coleção, Kai faz uma combinação que casa com o estilo preppy, simultaneamente clássico e esportivo. “Eu queria criar uma roupa que não fosse apenas um produto, mas uma peça essencial, que você pode misturar, combinar e personalizar”, descreve a jovem.

As peças seguem o estilo preppy

Leia também

Kai estreou na moda ao comparecer com o avô no evento Ryder Cup 2025, na cidade de Nova York. Ao lado de Donald Trump, a jovem apareceu vestindo o modelo branco do moletom comercializado na marca, com a estampa do logotipo “KT”. Desde o lançamento, a marca gerou críticas na internet. Veículos internacionais acusam Trump de copiar o design da American Eagle.

Sua assinatura é um toque pessoal na manga dos moletons

Nas costas da peça, o nome da jovem também é encontrado

Estréia e polêmicas

Aos 17 anos, a neta de Trump e caloura da Universidade de Miami já se arriscou no golfe, chegando ao 455º no ranking estadunidense. Apesar disso, as fotos tiradas com a Casa Branca no fundo deram o que falar nas redes sociais. Internautas acusam a jovem de estar infringindo uma regra que proíbe o uso do monumento em campanhas comerciais.

Kai foi criticada devido ao uso da Casa Branca para divulgação da marca

Atualmente, Kai reside em Jupiter, na Flórida, com seus irmãos e mãe, Vanessa Trump – filha de Trump, que namora Tiger Woods.

Confira abaixo o vídeo publicado por Kai Trump, vestindo peças da sua marca: