24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Kai, neta do presidente Trump, lança marca homônima com coleção preppy

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
kai,-neta-do-presidente-trump,-lanca-marca-homonima-com-colecao-preppy

Com o logotipo “KT” ganhando destaque em peças brancas, azuis e pretas, Kai Trump, neta do atual presidente dos EUA, Donald Trump, lançou sua própria marca homônima. Além da estampa com suas iniciais, a manga dos casacos ainda traz a sua assinatura, um toque pessoal das roupas da coleção. A sessão de fotos foi tirada em frente à Casa Branca, onde Kai aparece posando com um taco de golfe nas mãos.

Vem saber mais!

Imagem colorida de mulher loira posandoKai Trump posa com taco de golfe na mão

Detalhes sobre a coleção

Os agasalhos seguem uma estética clean, sem detalhes para além das assinaturas de Kai. A intenção era de que as peças pudessem ser utilizadas em qualquer ocasião. Na divulgação da coleção, Kai faz uma combinação que casa com o estilo preppy, simultaneamente clássico e esportivo. “Eu queria criar uma roupa que não fosse apenas um produto, mas uma peça essencial, que você pode misturar, combinar e personalizar”, descreve a jovem.

Imagem colorida de mulher loira posandoAs peças seguem o estilo preppy

Leia também

Kai estreou na moda ao comparecer com o avô no evento Ryder Cup 2025, na cidade de Nova York. Ao lado de Donald Trump, a jovem apareceu vestindo o modelo branco do moletom comercializado na marca, com a estampa do logotipo “KT”. Desde o lançamento, a marca gerou críticas na internet. Veículos internacionais acusam Trump de copiar o design da American Eagle.

Imagem colorida de manga de casaco com assinatura verdeSua assinatura é um toque pessoal na manga dos moletons

 

Imagem colorida de mulher loira posandoNas costas da peça, o nome da jovem também é encontrado

Estréia e polêmicas

Aos 17 anos, a neta de Trump e caloura da Universidade de Miami já se arriscou no golfe, chegando ao 455º no ranking estadunidense. Apesar disso, as fotos tiradas com a Casa Branca no fundo deram o que falar nas redes sociais. Internautas acusam a jovem de estar infringindo uma regra que proíbe o uso do monumento em campanhas comerciais.

Imagem colorida de mulher loira posando em frente à Casa BrancaKai foi criticada devido ao uso da Casa Branca para divulgação da marca

Atualmente, Kai reside em Jupiter, na Flórida, com seus irmãos e mãe, Vanessa Trump – filha de Trump, que namora Tiger Woods.

Confira abaixo o vídeo publicado por Kai Trump, vestindo peças da sua marca:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost