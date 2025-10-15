Kaio Jorge é detonado na web após apertar mão quebrada de rival

Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 1 x 1 nesta quarta-feira (15/10), na Arena MRV, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo da partida, quando o confronto estava empatado em 0 x 0, o atacante Kaio Jorge discutiu com o zagueiro Ivan Román, do Galo e deu um forte aperto na mão quebrada do rival. A atitude do camisa 19 culminou em diversas críticas nas redes sociais.
Veja o lance:
Confira postagens:
Rapaz, o que esse Kaio Jorge fez é papo de punição.
Na várzea quebrariam todos os DENTES dele.
Tenho certeza que TODOS os jogadores do Cruzeiro não vão aplaudir essa atitude.
A mão do moleque tá quebrada, que papo de vacilao do caralho.
— DANIEL LAGES (@danlages) October 16, 2025
kaio jorge apertando a mão machucada do jogador do galo pic.twitter.com/4yJuC7HVD0
— out of context brasileirão (@oocbrsao) October 16, 2025
Kaio Jorge deu uma cotovelada no Ivan Roman.
Depois disso, apertou a mão fraturada do chileno.
Pediu pra ser expulso duas vezes e tomou apenas um amarelo. pic.twitter.com/zm6dfVCbFM
— Rodolfo Simões (@RodolfoSimoesBh) October 16, 2025
Kaio Jorge é um jogador sujo, mau caráter. Nunca vi isso na vida. O cara apertar com força a mão quebrada de outro jogador na pura sacanagem.
— Bonéverson (@ogalista) October 16, 2025
Kaio Jorge é podre, nojento
Sabendo que o Ivan tá com a mão machucada, ele apertou na maldade pra provocar
Tudo de mal pro Kaio Jorge é pouco
— BDO Série A (@brasileiraoopre) October 16, 2025
Apesar disso, o atacante do time celeste não foi penalizado no lance. No segundo tempo, o jogador deu uma assistência para o gol de Matheus Pereira, que inaugurou o placar. O Atlético-MG conseguiu o gol de empate com Ruan Tressoldi. Após o empate, Kaio Jorge fez um sinal com as mãos como se a arbitragem estivesse beneficiado o Galo. O árbitro de vídeo revisou o lance e identificou o protesto. A atitude do atacante culminou na expulsão do atleta.