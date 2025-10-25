Kamala Harris diz que pode voltar a concorrer à presidência dos EUA

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris afirmou, em entrevista à BBC do Reino Unido, que pode voltar a concorrer à Casa Branca. Ela perdeu as últimas eleições para o republicano Donald Trump.

Questionada sobre a possibilidade de disputar outra eleição presidencial, a democrata Harris disse que “possivelmente” tentará. Ele ressaltou que ainda enxerga seu futuro na política, apesar de ainda não ter tomado uma decisão.

“Ainda não terminei”, disse a ex-vice de Joe Biden. “Vivi toda a minha carreira como uma vida de serviço e isso está na minha essência.”

Ao programa Sunday with Laura Kuenssberg, a política fez críticas à atual gestão do presidente norte-americano. “Ele disse que usaria o Departamento de Justiça como arma — e foi exatamente isso que ele fez”, pontuou.

Kamala também minimizou pesquisas que a apontam como um nome com pouca chance de encabeçar a chapa democrata. “Se eu tivesse ouvido as pesquisas, não teria concorrido ao meu primeiro ou segundo cargo — e certamente não estaria sentada aqui.”