Karen Lopes é coroada rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho por David Brazil

A noite de sábado (11/10) foi marcada por muito samba, emoção e brilho na quadra da Unidos do Jacarezinho. A apresentadora e influenciadora Karen Lopes recebeu oficialmente a coroa de Rainha de Bateria das mãos de David Brazil, em uma cerimônia repleta de energia e afeto da comunidade.

Para a ocasião, Karen apostou em uma fantasia ousada e deslumbrante, com mais de 4 kg e 15 mil cristais em tons de rosa e pedrarias furta-cor. A coroa, inteiramente trabalhada em cristais e pedras, completou o visual que encantou os presentes.

Durante a coroação, Karen sambou com leveza e emoção, sendo ovacionada pelos integrantes e pela comunidade do Jacaré. Emocionada, ela falou sobre o significado desse momento:

Ser coroada Rainha de Bateria da Unidos do Jacarezinho é mais do que um título, é a realização de um sonho que nasceu lá atrás, quando eu ainda assistia à bateria com os olhos brilhando de encantamento. Hoje, sinto meu coração pulsando no mesmo ritmo dos meus ritmistas. Cada aplauso, cada olhar de carinho, me mostra a grandeza desse momento. Não estou apenas recebendo uma coroa, estou assumindo a honra e a responsabilidade de representar uma nação inteira. Sou imensamente grata à escola e à comunidade, que me recebeu de braços abertos e com tanto amor. Vou retribuir tudo isso com garra, respeito e muita alegria. Essa noite ficará marcada na minha alma para sempre.

Além da coroação, o evento também contou com a definição dos finalistas do concurso de samba-enredo da agremiação rosa e branco, que abrirá os desfiles da sexta-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, com o enredo “O ar que se respira agora inspira novos tempos”, em homenagem a Xande de Pilares, filho ilustre da comunidade.

O público ainda aproveitou a tradicional feijoada da escola e o show contagiante de Dudu Nobre, encerrando a noite em clima de pura celebração.