24/10/2025
Karol Menezes rebate acusação de Mussunzinho de não poder ver o filho: “Nunca houve impedimento”

A ex-Power Couple Karol Menezes veio a público denunciar o ex-marido, o ator Mussunzinho, por não visitar o filho há mais de um ano, além da falta de pagamento de pensão. Segundo Karol, o ator não estaria contribuindo financeiramente nem mantendo contato com a criança, de 4 anos, que atualmente vive com a mãe e o padrasto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após essas declarações, o filho do eterno Mussum se manifestou. Procurada pelo portal LeoDias, Karol deu sua versão, negando que tenha impedido o ex de ver a criança.

“Não houve nenhum impedimento. Pelo contrário, sempre deixei claro que o convívio entre pai e filho é fundamental. O que existe são situações que precisam ser organizadas de forma adequada, com respeito e responsabilidade, que sempre faltou da parte dele”, apontou Karol.

Segundo a influenciadora, quando marcava o dia para Mussunzinho buscar a criança, ele não comparecia: “Quando marcava final de semana para buscá-lo e simplesmente sumia; não respeitava a hora e nem o dia de buscar e levar (inclusive para escola). Toda cobrança sempre foi pensando no bem-estar do Tom.”

Karol comentou que a falta de pagamento de pensão não tem relação com o ator se fazer presente na vida do filho: “Essas são questões totalmente diferentes. Convivência e pensão não têm relação direta — e nem fazem sentido juntas. O direito de estar presente na vida do filho independe de questões financeiras. Essa fala dele é, no mínimo, infeliz, até porque ele sempre teve total acesso ao Tom.”

Questionada sobre a possibilidade de Mussunzinho ter prisão decretada, Karol destacou que “essa questão cabe exclusivamente à Justiça”.

O que Mussunzinho disse:

Após a exposição, Mussunzinho disse à jornalista Fábia Oliveira que não podia ver o filho, mas não se pronunciou sobre o não pagamento de pensão, alegando que o caso segue em segredo de Justiça. “Não me pronunciei a outros veículos de comunicação, pois o processo está correndo em segredo de Justiça, muitas inverdades foram faladas, então preferi me abster. Muitas vezes fui impedido de conviver com meu filho, tanto que eu, quanto a minha família. E agora estou aguardando a resolução na justiça”, afirmou.

