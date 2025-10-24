24/10/2025
Karol Menezes rebate Mussunzinho e esclarece acusações sobre filho

Escrito por Metrópoles
Karol Menezes se manifestou em nota enviada à coluna após as recentes declarações de Mussunzinho ao programa Balanço Geral, da Record.

O ator afirmou que não se pronunciou sobre as acusações envolvendo a falta de convívio com o filho, Tom, e o suposto não pagamento de pensão, justificando que o processo corre em segredo de justiça.

O que disse Mussunzinho

Na nota ao Hora da Venenosa, Mussunzinho declarou:

“Não me pronunciei a outros veículos de informação, pois o processo está correndo em segredo de Justiça. Muitas inverdades foram faladas então preferi me abster. Muitas vezes, fui impedido de conviver [com o meu] filho, tanto eu como minha família”.

Karol rebateu acusações

Diante dessas declarações, Karol fez questão de esclarecer que nunca procurou canais de comunicação para tratar do assunto, mas se sentiu obrigada a se manifestar.

“Em nenhum momento procurei canais de comunicação para tratar deste assunto. Fui procurada — e, diante da nota publicada por ele, considero meu dever esclarecer os fatos”, afirmou.

Ela também rebateu a alegação sobre o segredo de justiça, ressaltando que “não procede, uma vez que a parte em questão sequer possui conhecimento de causa, já que vem se ocultando e dificultando a própria citação judicial”.

Karol enfatizou que todas as questões jurídicas estão sendo conduzidas de forma responsável por sua equipe de advogados, dentro dos limites legais e com respeito às partes envolvidas.

A influenciadora também deixou claro que nunca houve qualquer proibição, por parte dela ou de sua família, para que Mussunzinho ou seus parentes mantivessem contato com o filho, encerrando a nota com a confiança de que “a verdade sempre prevalece”.

Leia a nota na íntegra

“Venho, por meio desta nota, esclarecer algumas informações que foram recentemente divulgadas de forma distorcida a meu respeito.
Em primeiro lugar, é importante destacar que em nenhum momento procurei canais de comunicação para tratar deste assunto.

Fui procurada — e, diante da nota publicada por ele, considero meu dever esclarecer os fatos. A principal inverdade contida na referida nota é a afirmação de que o processo estaria sob segredo de justiça. Tal alegação não procede, uma vez que a parte em questão sequer possui conhecimento de causa, já que vem se ocultando e dificultando a própria citação judicial.

Ressalto que todas as questões jurídicas estão sendo conduzidas com total responsabilidade pela minha equipe de advogados, dentro dos limites legais e com o devido respeito às partes envolvidas. No mais, é preciso deixar claro que nunca houve qualquer tipo de proibição, da minha parte ou da minha família, para que ele ou seus familiares mantivessem contato com o Tom.

Sigo com a consciência tranquila, pois confio que a verdade sempre prevalece. O tempo tem o papel de revelar quem fala com sinceridade e quem se apoia em versões criadas para sensibilizar a opinião pública.”

Relembre o caso

O caso ganhou repercussão após fontes da coluna Fábia Oliveira revelarem que Mussunzinho não mantém contato regular com o filho, Tom, de quatro anos, nem contribui financeiramente de forma consistente.

Atualmente, a criança mora com a mãe, Karol Menezes, e o padrasto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que têm assumido a maior parte dos cuidados e da criação.

Em entrevistas à coluna, Karol detalhou que o ator não vê o filho há mais de um ano e que, desde a separação, apenas dividiu alguns custos como escola, transporte e plano de saúde por três meses, sem qualquer outro tipo de ajuda.

Ela também relatou dificuldades judiciais para notificar Mussunzinho, que chegou a fornecer um endereço em uma comunidade, dificultando o cumprimento da intimação.

A influenciadora comentou ainda sobre o impacto emocional de tornar o caso público: “Tenho vergonha de expor esse tipo de situação, principalmente porque, infelizmente, as mulheres ainda são muito mal interpretadas. Sempre existe o julgamento de que estamos buscando atenção ou exposição, o que está bem longe da realidade”.

Procurado novamente pela coluna, Mussunzinho não retornou às mensagens.

