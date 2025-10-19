Karoline Lima assiste jogo do Flamengo após término com Léo Pereira

Após o término do relacionamento com Léo Pereira, Karoline Lima apareceu assistindo ao jogo do Flamengo, time do atleta, contra o Palmeiras neste domingo (19/10).

Usando a camisa do time, Karol disse: “Hoje tem jogo importante do Flamengo. Eu vou pegar minha camisa, irei assistir ao jogo, porque sim”.

Karoline Lima e o jogador Léo Pereira estavam juntos há cerca de 1 ano e meio. A influenciadora confirmou a informação com exclusividade à coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, no último dia 26.

Karoline e Léo começaram a se relacionar em setembro de 2023, apresentados por amigos em comum. Na época, o zagueiro estava em processo de separação de Tainá Castro.

O relacionamento foi oficializado no início de 2024.