Karoline Lima confessa “defeito” após término com Léo Pereira: “Sou muito entregue”

Escrito por Portal Leo Dias
Karoline Lima abriu o coração após o término com o jogador Léo Pereira, e contou que está se permitindo sofrer. Em entrevista ao PodDelas, no episódio desta quinta-feira (9/10), a influenciadora afirmou que se entrega demais aos seus relacionamentos e repete o costume de “viver a vida das pessoas com quem se relaciona”.

“Super me permito [sofrer]. Coitadas das minhas amigas. Às vezes, o momento não é mais de luto, é outra coisa. Tô sendo muito real. Tô me permitindo sentir, viver e fazer as coisas que tem vontade”, declarou ela de forma sincera.

A influenciadora ressaltou que no atual momento está em um compromisso consigo mesma. “Não tenho agenda para cumprir, encaixar. As coisas estão vindo. Tô feliz demais, no sentido de me realizar. Os últimos dias foram muito gostosos. Estou encontrando meus amigos, as pessoas que me amam”, disse.

Karoline ainda reconheceu que se entrega demais em suas relações. “Eu sou muito entregue. Foi o que eu mais ouvi, das amigas, terapeuta. Eu vivo a vida das pessoas com quem me relaciono. É um defeito meu (…) Não é sobre o outro, é sobre mim. Sobre me recolher, permitir que sinta falta, procure”, avaliou.

Sobre uma possível volta com Léo Pereira, com quem terminou no fim no mês passado, ela desconversou. “Eu não me permito mais fazer isso comigo, independente de quem estiver do meu lado, sozinha ou em um relacionamento. É sobre mim, em um relacionamento. Nunca me coloquei na lista de prioridades da minha vida”, enfatizou ela.

