10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Karoline Lima é sincera sobre reconciliação com Léo Pereira: “Depende”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
karoline-lima-e-sincera-sobre-reconciliacao-com-leo-pereira:-“depende”

Karoline Lima falou pela primeira vez sobre um possível reatamento com o jogador do Flamengo Léo Pereira. O casal anunciou o término em 26 de setembro, após cerca de um ano de relacionamento. Eles começaram a se envolver em setembro de 2023 e oficializaram o namoro no início de 2024.

5 imagensLéo Pereira é zagueiro do FlamengoKaroline Lima e sua filha"Quase uma carioca", diz Karoline Lima ao confirmar mudançaKaroline Lima e Léo PereiraFechar modal.1 de 5

Léo Pereira e Karoline Lima

Reprodução/Redes Sociais2 de 5

Léo Pereira é zagueiro do Flamengo

Instagram/Reprodução3 de 5

Karoline Lima e sua filha

Reprodução/Redes Sociais4 de 5

“Quase uma carioca”, diz Karoline Lima ao confirmar mudança

Instagram/Reprodução5 de 5

Karoline Lima e Léo Pereira

Instagram/Reprodução

A influenciadora explicou que ainda mantém contato com o ex, já que os dois compraram juntos uma casa. Questionada se pretende vender o imóvel ou se ainda há chances de voltar a morar com ele, Karoline foi direta:

“Depende dos meus próximos passos, na verdade. Eu tenho uma filha, as minhas decisões não podem ser tomadas do dia para a noite também. Tudo depende de como eu vou fazer essa trajetória, esse caminho”, disse ao Portal Leo Dias.

Leia também

Karoline contou ainda que começou a fazer terapia e que o tratamento tem sido essencial para amadurecer e lidar melhor com as experiências do passado. “Eu acho que o que importa é isso, é a gente reconhecer e melhorar não pelos outros, mas por nós”, afirmou.

Um dos fatores que mais pesam em suas decisões é a rotina da filha Cecília, fruto do antigo relacionamento com o jogador Éder Militão. “Naquela época, a Cecília não estava na escola ainda. Agora ela já tem os compromissos dela, a vidinha dela, não tem como de um dia para a noite eu mudar tudo”, explicou.

“Vamos ver um dia de cada vez como é que vai acontecer. A gente vai organizando aos poucos, mas vai tudo ser organizado”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost