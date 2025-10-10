Karoline Lima é sincera sobre reconciliação com Léo Pereira: “Depende”

Karoline Lima falou pela primeira vez sobre um possível reatamento com o jogador do Flamengo Léo Pereira. O casal anunciou o término em 26 de setembro, após cerca de um ano de relacionamento. Eles começaram a se envolver em setembro de 2023 e oficializaram o namoro no início de 2024.
Léo Pereira e Karoline Lima
Léo Pereira é zagueiro do Flamengo
Karoline Lima e sua filha
"Quase uma carioca", diz Karoline Lima ao confirmar mudança
Karoline Lima e Léo Pereira
A influenciadora explicou que ainda mantém contato com o ex, já que os dois compraram juntos uma casa. Questionada se pretende vender o imóvel ou se ainda há chances de voltar a morar com ele, Karoline foi direta:
“Depende dos meus próximos passos, na verdade. Eu tenho uma filha, as minhas decisões não podem ser tomadas do dia para a noite também. Tudo depende de como eu vou fazer essa trajetória, esse caminho”, disse ao Portal Leo Dias.
Karoline contou ainda que começou a fazer terapia e que o tratamento tem sido essencial para amadurecer e lidar melhor com as experiências do passado. “Eu acho que o que importa é isso, é a gente reconhecer e melhorar não pelos outros, mas por nós”, afirmou.
Um dos fatores que mais pesam em suas decisões é a rotina da filha Cecília, fruto do antigo relacionamento com o jogador Éder Militão. “Naquela época, a Cecília não estava na escola ainda. Agora ela já tem os compromissos dela, a vidinha dela, não tem como de um dia para a noite eu mudar tudo”, explicou.
“Vamos ver um dia de cada vez como é que vai acontecer. A gente vai organizando aos poucos, mas vai tudo ser organizado”, completou.