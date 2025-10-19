karoline-lima-explica-unfollow-em-virginia-e-cita-“terceiras-pessoas”

Karoline Lima explicou o motivo de ter dado unfollow em Virginia Fonseca no Instagram. A influenciadora afastou os rumores de que seria por conta da aproximação da empresária com Tainá Militão, atual esposa de seu ex-namorado, Éder Militão.

Ao responder uma caixinha de perguntas, Karoline disse nunca ter sido seguida por Virginia e, mesmo assim, recebe “mimos” da marca da empresária.

“Ela sempre mandou recebidos para mim, ela sempre me chamou para os eventos dela. A gente já se ‘trombou’ várias vezes, a gente conversa”, afirmou Karol.

Lima ainda disse ter muito carinho por Virginia e afirma que o sentimento é recíproco: “Ela nunca teve obrigação de me seguir. E assim ela fez”.

“Seguir ou não seguir [no Instagram] não interfere [no carinho que uma sente pela outra]”, finalizou ela, dizendo ainda que “tudo em sua vida é relacionado a terceiras pessoas”.

Vale lembrar que Tainá é ex-esposa de Léo Pereira, ex-namorado de Karol. Atualmente, Castro é casada com Militão, com quem Lima tem uma filha, Cecília.