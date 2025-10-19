19/10/2025
Escrito por Metrópoles
karoline-lima-explica-unfollow-em-virginia-e-cita-“terceiras-pessoas”

Karoline Lima explicou o motivo de ter dado unfollow em Virginia Fonseca no Instagram. A influenciadora afastou os rumores de que seria por conta da aproximação da empresária com Tainá Militão, atual esposa de seu ex-namorado, Éder Militão.

Ao responder uma caixinha de perguntas, Karoline disse nunca ter sido seguida por Virginia e, mesmo assim, recebe “mimos” da marca da empresária.

6 imagensKaroline Lima Karoline LimaKaroline LimaLéo Pereira é zagueiro do Flamengo"Não tenho medo", diz Karol Lima após deixar Cecilia com o paiFechar modal.1 de 6

Reprodução/ Instagram2 de 6

Karoline Lima

3 de 6

Karoline Lima

Reprodução/Redes Sociais4 de 6

Karoline Lima

Reprodução/Instagram5 de 6

Léo Pereira é zagueiro do Flamengo

Instagram/Reprodução6 de 6

“Não tenho medo”, diz Karol Lima após deixar Cecilia com o pai

Instagram/Reprodução

“Ela sempre mandou recebidos para mim, ela sempre me chamou para os eventos dela. A gente já se ‘trombou’ várias vezes, a gente conversa”, afirmou Karol.

Lima ainda disse ter muito carinho por Virginia e afirma que o sentimento é recíproco: “Ela nunca teve obrigação de me seguir. E assim ela fez”.

“Seguir ou não seguir [no Instagram] não interfere [no carinho que uma sente pela outra]”, finalizou ela, dizendo ainda que “tudo em sua vida é relacionado a terceiras pessoas”.

Vale lembrar que Tainá é ex-esposa de Léo Pereira, ex-namorado de Karol. Atualmente, Castro é casada com Militão, com quem Lima tem uma filha, Cecília.

ESCOLHA DO EDITOR

