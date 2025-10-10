10/10/2025
Universo POP
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra

Karoline Lima não descarta reatar com Léo Pereira: “Depende dos meus próximos passos”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
karoline-lima-nao-descarta-reatar-com-leo-pereira:-“depende-dos-meus-proximos-passos”

Karoline Lima abriu o coração e contou que iniciou um processo de autoconhecimento após o fim do relacionamento com o jogador Léo Pereira. Em entrevista exclusiva ao repórter Gabriel Rangel, para o portal LeoDias, a influenciadora revelou que começou a fazer terapia e que o tratamento tem ajudado bastante, além de contar que não descarta reatar com o atleta no futuro.

“Comecei [a terapia]. Porque não adianta a gente falar sem resolver alguma coisa”, afirmou. Segundo ela, o objetivo agora é aprender com as experiências passadas e amadurecer emocionalmente. “Eu acho que o que importa é isso, é a gente reconhecer e melhorar não pelos outros, mas por nós”, completou.

Leia Também

Apesar do término, Karoline contou que ainda mantém contato com o ex-companheiro. O motivo? Um patrimônio em comum. “A gente tem muitas coisas ainda em comum, até lógico. Tipo, a gente tem uma casa que a gente comprou juntos, tem toda uma vida. Então, eu não sou inimiga dele, nem ele é meu inimigo, muito pelo contrário”, explicou.

Questionada se venderia a casa ou a manteria para, no futuro, morar junto com o ex, Karoline não descartou completamente. “Depende dos meus próximos passos, na verdade. Eu tenho uma filha, as minhas decisões não podem ser tomadas do dia para a noite também. Tudo depende de como eu vou fazer essa trajetória, esse caminho”, disse.

A influenciadora lembrou ainda que a rotina agora é diferente, especialmente por causa da filha, Cecília, fruto da relação com o jogador. “Naquela época, a Cecília não estava na escola ainda. Agora ela já tem os compromissos dela, a vidinha dela, não tem como de um dia para a noite eu mudar tudo”, explicou, afirmando que tem buscado ser “o mais prudente e responsável possível”.

Sem pressa para definir o futuro, Karoline resumiu o momento com serenidade: “Vamos ver um dia de cada vez como é que vai acontecer. A gente vai organizando aos poucos, mas vai tudo ser organizado”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost