Karoline Lima não descarta reatar com Léo Pereira: “Depende dos meus próximos passos”

Karoline Lima abriu o coração e contou que iniciou um processo de autoconhecimento após o fim do relacionamento com o jogador Léo Pereira. Em entrevista exclusiva ao repórter Gabriel Rangel, para o portal LeoDias, a influenciadora revelou que começou a fazer terapia e que o tratamento tem ajudado bastante, além de contar que não descarta reatar com o atleta no futuro.

“Comecei [a terapia]. Porque não adianta a gente falar sem resolver alguma coisa”, afirmou. Segundo ela, o objetivo agora é aprender com as experiências passadas e amadurecer emocionalmente. “Eu acho que o que importa é isso, é a gente reconhecer e melhorar não pelos outros, mas por nós”, completou.

Apesar do término, Karoline contou que ainda mantém contato com o ex-companheiro. O motivo? Um patrimônio em comum. “A gente tem muitas coisas ainda em comum, até lógico. Tipo, a gente tem uma casa que a gente comprou juntos, tem toda uma vida. Então, eu não sou inimiga dele, nem ele é meu inimigo, muito pelo contrário”, explicou.

Questionada se venderia a casa ou a manteria para, no futuro, morar junto com o ex, Karoline não descartou completamente. “Depende dos meus próximos passos, na verdade. Eu tenho uma filha, as minhas decisões não podem ser tomadas do dia para a noite também. Tudo depende de como eu vou fazer essa trajetória, esse caminho”, disse.

A influenciadora lembrou ainda que a rotina agora é diferente, especialmente por causa da filha, Cecília, fruto da relação com o jogador. “Naquela época, a Cecília não estava na escola ainda. Agora ela já tem os compromissos dela, a vidinha dela, não tem como de um dia para a noite eu mudar tudo”, explicou, afirmando que tem buscado ser “o mais prudente e responsável possível”.

Sem pressa para definir o futuro, Karoline resumiu o momento com serenidade: “Vamos ver um dia de cada vez como é que vai acontecer. A gente vai organizando aos poucos, mas vai tudo ser organizado”.