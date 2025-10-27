Karoline Lima se manifesta após flagra com o ex, Léo Pereira

Karoline Lima se manifestou após imagens de um flagra com Léo Pereira viralizarem nas redes sociais. A influenciadora foi vista almoçando com o ex-namorado em um restaurante no Rio de Janeiro.
Nos stories do Instagram, Karoline não falou diretamente sobre o assunto, mas brincou sobre estar vivendo alguns “rolés aletatórios”. No papo com os seguidores, ela ainda pediu que não fosse chamada de sonsa e brincou sobre a situação.
“Gente, hoje eu marquei mais um rolê aleatório para a minha vida. Próxima semana, vou começar a fazer aula de canto. Olha que louca. Por mim fazia essa semana, mas o professor só tem horário para próxima semana. E não vem me chamar de sonsa não, block em todas. Amanhã vou começar o pilates”, disse ela.
Fim do namoro
Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o relacionamento no fim de setembro, após quase dois anos juntos. A influenciadora é mãe de Cecília, de 3 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Éder Militão. Léo é pai de Helena, de 5, e Matteo, de 4, do casamento anterior com Tainá Castro. Atualmente, Tainá e Éder são casados.
