02/10/2025
Universo POP
Karoline Lima volta a se pronunciar sobre término com Léo Pereira: “Nunca agi na louca”

Escrito por Portal Leo Dias
Karoline Lima resolveu se pronunciar nesta quarta-feira (1º/10) sobre o polêmico fim de seu relacionamento com o jogador Léo Pereira. Segundo o Jornal Extra, o atleta já vinha adotando uma postura de solteiro muito antes da separação, e a situação se agravou após a repercussão do processo movido pela ex do atleta, Tainá Militão, que chegou a ser exposto nas redes sociais.

Com exclusividade, o portal LeoDias revelou detalhes sobre a festa que Léo Pereira participou na Argentina, que teria sido um dos pontos de desgaste na relação. Ainda de acordo com a publicação, embora o término tenha surpreendido os fãs, pessoas próximas já previam o desfecho. O zagueiro vinha se comportando como solteiro desde antes do episódio, e a situação piorou quando Karol comentou publicamente sobre a ação judicial de Tainá, o que teria irritado Léo. Ele, inclusive, teria prometido à ex que Karol não voltaria a tocar no assunto após uma discussão entre o casal.

Enquanto Karol fazia planos de comprar uma casa junto com Léo, o jogador buscava um imóvel apenas para ele. Amigos também perceberam sinais de distanciamento, como a troca da foto de perfil no WhatsApp, onde ele passou a usar apenas sua própria imagem. Segundo o jornal, uma reconciliação é improvável, já que o zagueiro teme que sua vida pessoal atrapalhe a carreira e até uma eventual convocação para a Seleção Brasileira. Atualmente, Karoline continua na mansão em que viviam, enquanto Léo deve se mudar para outro endereço.

Ao se deparar com a notícia no perfil Segue a Cami, Karol deixou um comentário para esclarecer sua versão. “Ele nunca foi pego de surpresa em absolutamente nada (com relação a exposição). Ele sempre esteve ciente de tudo. Nunca fiz nada sem aprovação, nunca agi na ‘louca’ como vocês imaginam.”, escreveu.

Karol completou: “No fundo, acho que minha postura fala muito mais sobre quem eu sou como parceira, do que sobre quem ele é como pessoa.”

