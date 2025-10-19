Karoline surge com blusa do Flamengo e acompanha jogo após término com Léo Pereira

Karoline Lima voltou a ser assunto nas redes sociais neste domingo (19/10). A influenciadora chamou atenção ao retomar um hábito que tinha antes do término com o zagueiro Léo Pereira: vestir a camisa do Flamengo e acompanhar os jogos do rubro-negro.
Desde o término com o atleta, Karoline não havia feito nenhuma publicação relacionada ao clube, mas retomou o antigo hábito neste domingo. A influenciadora estava assistindo a partida do Flamengo contra o Palmeiras ao lado de Cecília, sua filha com o atacante do Real Madrid.
Veja as fotos
Leia Também
Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o relacionamento após quase dois anos juntos. A separação foi confirmada pela influenciadora: “Não tenho nada para comentar. Apenas confirmo que terminamos”.