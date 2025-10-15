Kate e William têm reencontro especial com jovem casal da realeza

Em uma manhã de surpresas e reencontros reais, o príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, receberam o príncipe herdeiro Hussein e a princesa Rajwa da Jordânia em Windsor Castle, reforçando laços entre duas futuras casas reais. A reunião marcou o retorno do casal jordaniano ao Reino Unido, pouco mais de um ano após seu casamento, do qual os príncipes de Gales compareceram como convidados de honra.

O encontro, realizado nesta quarta-feira (15/10), começou com uma audiência privada no castelo de Windsor, onde os dois casais posaram sorridentes para uma foto oficial. William e Hussein exibiram sintonia e amizade que já tem há anos.

A reunião antecedeu uma agenda conjunta de William e Hussein em Oxfordshire. Os dois príncipes visitaram a base aérea da RAF Benson, local de importância estratégica para as Forças Armadas britânicas, onde conheceram equipes de voo, acompanharam treinamentos e conversaram com tripulantes sobre missões internacionais.

A escolha do local teve significado especial: tanto William quanto Hussein são pilotos de helicóptero treinados e compartilham o interesse pela aviação. Durante a visita, mostraram entusiasmo ao rever equipamentos e conversar com jovens recrutas. Para o príncipe britânico, a base traz lembranças pessoais de sua própria formação militar.

Conexão não é recente

A conexão entre as famílias reais britânica e jordaniana não é recente. Kate Middleton viveu na Jordânia entre 1984 e 1986, quando seu pai, Michael Middleton, trabalhava para a British Airways. A princesa de Gales já revelou ter “lembranças muito felizes” daquele período. Em 2018, durante uma viagem oficial ao Oriente Médio, o príncipe William visitou o país e contou que a esposa ficou “muito desapontada” por não poder acompanhá-lo, pois estava em licença-maternidade após o nascimento do príncipe Louis.

O reencontro em Windsor reacendeu, portanto, memórias e simbolismo: de um lado, o casal britânico que representa a continuidade da monarquia do Reino Unido; de outro, os jovens herdeiros da Jordânia, representantes da nova geração da realeza do Oriente Médio.

Além da agenda militar, a visita ao Reino Unido também incluiu compromissos sociais. A princesa Rajwa se reuniu com a princesa Eugenie, prima de William, para conhecer um projeto que leva obras de arte a hospitais e centros de saúde, unindo caridade e cultura.

Gesto diplomático de proximidade

O encontro dos casais em Windsor foi visto como um gesto diplomático de proximidade e amizade entre duas nações aliadas, mas também como um símbolo de modernidade: jovens monarcas que equilibram tradição e renovação.

Enquanto Kate e William continuam focados em causas voltadas à saúde mental, à juventude e à sustentabilidade, Hussein e Rajwa consolidam uma imagem de casal carismático e progressista no Oriente Médio. O reencontro em Windsor, marcado por sorrisos e memórias compartilhadas, reforçou a sensação de que, mesmo separados por oceanos, os futuros reis e rainhas caminham em sintonia.

