Katy Perry assume romance com ex-primeiro-ministro após divórcio

Katy Perry e Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, foram clicados de mãos dadas na noite desse sábado (25/10), confirmando o novo romance da diva pop após o polêmico divórcio com Orlando Bloom. O casal sorriu para os fotógrafos e fãs enquanto saía de uma casa de shows em Paris, na França.

Esta foi a primeira aparição pública do casal. Na ocasião, segundo o TMZ, eles comemoravam o aniversário de 41 anos da cantora, que recebeu rosas e sorriu para os fãs que a parabenizavam na saída do evento. Ela também não fez questão de esconder o romance com o político.

Katy Perry e Trudeau foram vistos pela primeira vez em outubro deste ano, quando foram flagrados em um passeio de iate em Montreal, no Canadá, enquanto a cantora passava pelo país com a turnê mundial The Lifetimes Tour. Ela também recém se apresentou no Brasil e ainda tem shows marcados pela Europa.

O romance com o político é o primeiro da artista desde o divórcio de Orlando Bloom, em julho deste ano. O casal afirmou à época que decidiu tomar rumos diferentes e que focaria na coparentalidade da filha do casal, Daisy Dove, de 5 anos.

Trudeau, por sua vez, também engata o primeiro relacionamento desde o divórcio. Em agosto de 2023, ele anunciou a separação de Sophie Grégoire, após 18 anos de casamento. Juntos, eles tiveram três filhos