26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Katy Perry assume romance com ex-primeiro-ministro após divórcio

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
katy-perry-assume-romance-com-ex-primeiro-ministro-apos-divorcio

Katy Perry e Justin Trudeau, ex-primeiro-ministro do Canadá, foram clicados de mãos dadas na noite desse sábado (25/10), confirmando o novo romance da diva pop após o polêmico divórcio com Orlando Bloom. O casal sorriu para os fotógrafos e fãs enquanto saía de uma casa de shows em Paris, na França.

Esta foi a primeira aparição pública do casal. Na ocasião, segundo o TMZ, eles comemoravam o aniversário de 41 anos da cantora, que recebeu rosas e sorriu para os fãs que a parabenizavam na saída do evento. Ela também não fez questão de esconder o romance com o político.

 

6 imagensKaty PerryKaty Perry com figurino da The Lifetimes TourJustin TrudeauJustin Trudeau Fechar modal.1 de 6

Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados aos beijos na Califórnia

2 de 6

Katy Perry

Don Arnold/WireImage via Getty Images3 de 6

Katy Perry com figurino da The Lifetimes Tour

Cynthia Parkhurst/Divulgação4 de 6

Justin Trudeau

EuropaNewswire/Gado/Getty Images5 de 6

Justin Trudeau

Chesnot/Getty Images6 de 6

Instagram/Reprodução

Katy Perry e Trudeau foram vistos pela primeira vez em outubro deste ano, quando foram flagrados em um passeio de iate em Montreal, no Canadá, enquanto a cantora passava pelo país com a turnê mundial The Lifetimes Tour. Ela também recém se apresentou no Brasil e ainda tem shows marcados pela Europa.

Leia também

O romance com o político é o primeiro da artista desde o divórcio de Orlando Bloom, em julho deste ano. O casal afirmou à época que decidiu tomar rumos diferentes e que focaria na coparentalidade da filha do casal, Daisy Dove, de 5 anos.

Trudeau, por sua vez, também engata o primeiro relacionamento desde o divórcio. Em agosto de 2023, ele anunciou a separação de Sophie Grégoire, após 18 anos de casamento. Juntos, eles tiveram três filhos

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night … the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy’s 45th birthday.

🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0

— TMZ (@TMZ) October 26, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost