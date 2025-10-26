katy-perry-e-ex-primeiro-ministro-assumem-romance-publicamente

Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau tornaram seu romance público no último sábado (25/10), em um encontro em Paris, na França, para comemorar o aniversário da cantora, que fez 41 anos. Conforme o TMZ, os dois foram ao show no Crazy Horse Paris, onde os paparazzi o flagraram andando como um casal.

Depois da apresentação, o casal saiu de mãos dadas e um fã deu uma rosa para a artista e desejou feliz aniversário. Há duas semanas, o casal foi visto aos beijos em um iate na costa de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos, segundo o jornal Daily Mail.

O possível romance entre Katy e Justin já vinha sendo especulado desde o fim do casamento da cantora com Orland Bloom, anunciado no início de julho deste ano de 2025. No mesmo mês, ela foi flagrada com o político em um conhecido restaurante em Montreal, no Canadá.

O ex-primeiro-ministro renunciou ao cargo do Canadá no começo do ano, depois de sua aprovação atingir recordes negativos em seu país. Ele se separou de sua esposa na época, em 2023, após 18 anos casado, e é pai de três crianças: Xavier, Ella-Grace e Hadrien. Já Perry estava com Bloom desde 2016. Eles têm uma filha, Daisy Dove, de 5 anos.