Katy Perry é vista aos beijos com ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau

Após meses de especulações, Katy Perry e Justin Trudeau reacenderam os rumores de um possível romance. O ex-primeiro-ministro do Canadá e a cantora foram flagrados em momentos de carinho durante um passeio de iate na Califórnia, neste sábado (11/10), segundo imagens divulgadas pelo Daily Mail.
Nas fotos, os dois aparecem trocando abraços e risadas em clima de intimidade. Em determinado momento, Trudeau chega a ajudar Katy a se equilibrar no deque, e o gesto de cumplicidade não passou despercebido pelos fãs. “Nunca imaginei ver esse casal junto”, comentou um internauta nas redes sociais.
Veja as fotos
Os rumores sobre o relacionamento começaram há alguns meses, quando ambos foram vistos em eventos em comum. Segundo fontes próximas à artista, a amizade teria se transformado em algo mais nos últimos tempos, embora nenhum dos dois tenha se pronunciado oficialmente.
Em julho, Justin Trudeau chegou a ser fotografado na plateia de um show de Katy Perry, em Montreal, ao lado da filha, Ella-Grace Trudeau, o que despertou a curiosidade do público sobre uma possível aproximação entre eles.
Katy Perry está solteira desde o fim do noivado com o ator Orlando Bloom, em junho deste ano, com quem tem uma filha, Daisy Dove. Já Justin Trudeau anunciou o divórcio de Sophie Grégoire em 2023, após 18 anos de casamento. O novo casal, caso confirmado, promete ser um dos mais inesperados do ano no mundo das celebridades.