12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Katy Perry é vista aos beijos com ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
katy-perry-e-vista-aos-beijos-com-ex-primeiro-ministro-do-canada,-justin-trudeau

Após meses de especulações, Katy Perry e Justin Trudeau reacenderam os rumores de um possível romance. O ex-primeiro-ministro do Canadá e a cantora foram flagrados em momentos de carinho durante um passeio de iate na Califórnia, neste sábado (11/10), segundo imagens divulgadas pelo Daily Mail.

Nas fotos, os dois aparecem trocando abraços e risadas em clima de intimidade. Em determinado momento, Trudeau chega a ajudar Katy a se equilibrar no deque, e o gesto de cumplicidade não passou despercebido pelos fãs. “Nunca imaginei ver esse casal junto”, comentou um internauta nas redes sociais.

Veja as fotos

Arena BRB/@joaoopontees
Katy Perry entrega show histórico e emocionante em BrasíliaArena BRB/@joaoopontees
Portal LeoDias
Portal LeoDias acompanhou o show de Katy Perry em BrasíliaPortal LeoDias
Reprodução / Multishow
Fãs apontam suposta pista de novo affair de Katy Perry durante show no BrasilReprodução / Multishow

Leia Também

Os rumores sobre o relacionamento começaram há alguns meses, quando ambos foram vistos em eventos em comum. Segundo fontes próximas à artista, a amizade teria se transformado em algo mais nos últimos tempos, embora nenhum dos dois tenha se pronunciado oficialmente.

Em julho, Justin Trudeau chegou a ser fotografado na plateia de um show de Katy Perry, em Montreal, ao lado da filha, Ella-Grace Trudeau, o que despertou a curiosidade do público sobre uma possível aproximação entre eles.

Katy Perry está solteira desde o fim do noivado com o ator Orlando Bloom, em junho deste ano, com quem tem uma filha, Daisy Dove. Já Justin Trudeau anunciou o divórcio de Sophie Grégoire em 2023, após 18 anos de casamento. O novo casal, caso confirmado, promete ser um dos mais inesperados do ano no mundo das celebridades.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost