Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Alguns veículos de entretenimento afirmam que Katy Perry demitiu Tristen Erickson, seu único dançarino hétero na turnê, depois de descobrir que ele é apoiador de Donald Trump e do movimento MAGA (Make America Great Again). A notícia circulou principalmente em redes sociais e portais de fofoca, gerando repercussão entre fãs e internautas.

Segundo os relatos, a decisão da cantora teria ocorrido de forma imediata após a descoberta do posicionamento político de Erickson. Até o momento, não houve pronunciamento oficial de Katy Perry ou de sua equipe sobre a demissão, deixando a informação como especulação de fontes próximas e sites especializados.

Nas redes, a notícia tem sido compartilhada com destaque, reforçando a imagem de Katy Perry como uma artista que não hesita em se posicionar sobre valores e convicções pessoais, mesmo em questões internas da sua equipe.