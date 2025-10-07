07/10/2025
Universo POP
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’

Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Tristen Erickson teria sido dispensado após posicionamento político polêmico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Alguns veículos de entretenimento afirmam que Katy Perry demitiu Tristen Erickson, seu único dançarino hétero na turnê, depois de descobrir que ele é apoiador de Donald Trump e do movimento MAGA (Make America Great Again). A notícia circulou principalmente em redes sociais e portais de fofoca, gerando repercussão entre fãs e internautas.

Tristen Erickson teria sido dispensado após posicionamento político polêmico/Foto: Reprodução

Segundo os relatos, a decisão da cantora teria ocorrido de forma imediata após a descoberta do posicionamento político de Erickson. Até o momento, não houve pronunciamento oficial de Katy Perry ou de sua equipe sobre a demissão, deixando a informação como especulação de fontes próximas e sites especializados.

Nas redes, a notícia tem sido compartilhada com destaque, reforçando a imagem de Katy Perry como uma artista que não hesita em se posicionar sobre valores e convicções pessoais, mesmo em questões internas da sua equipe.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost