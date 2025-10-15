Kéfera Buchmann reclama de ser “massacrada” todos os dias: “Isso dói”

A atriz e influenciadora Kéfera Buchmann se manifestou nesta quarta-feira (15/10) e desabafou sobre ataques de ódio nas redes sociais. Nesta semana, a famosa causou polêmica ao falar de sua exposição na internet durante a juventude e como isso afetou sua saúde mental. Após a divulgação do vídeo, ela teve os perfis invadidos por críticos e mensagens maldosas.

O que rolou?

“Com você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu durante sua juventude?”, questionou ela na gravação. Foi o suficiente para que internautas zombassem dela nas redes. “Era só desligar a câmera e ir entregar currículo no Atacadão”, ironizou um. “Kefera, a câmera que acompanhava cada passo seu era ligada por você”, comentou outro.

Diante a repercussão, Kéfera voltou às redes para se explicar e afirmou que a exposição na internet teve lados bons e ruins. “Sim, gente, eu sei que fui eu que liguei a câmera, eu inclusive falo isso no vídeo. E isso foi uma escolha que me trouxe muita coisa boa. Principalmente, me proporcionou mudar a vida de toda a minha família”, começou a influenciadora.

“Mas isso teve consequências. O problema que afetou muito a minha percepção de mim mesma, a minha saúde mental, e não só a minha, afeta a saúde mental de muita gente”, reforçou a influenciadora.

A atriz e influenciadora Kéfera Buchmann

Kéfera.

Kéfera Buchmann

Kéfera

Kéfera

Kéfera é influenciadora e atriz

Juventude nas redes

Em seguida, a famosa disse que teve a saúde mental afetada por conta da exposição. “Hoje existem vários estudos científicos que mostram o quanto as redes sociais afetam negativamente a saúde mental de quem as utiliza muito e, mais ainda, de criadores e influenciadores que sofrem hate frequente. Como é o meu caso, há anos.”

Kéfera Buchmann continuou, dizendo que escolheu criar conteúdo na internet, mas não escolheu ser alvo de ataques de ódio ou ser “massacrada diariamente” nas redes.

“Eu escolhi criar conteúdo na internet, assim como hoje milhões de jovens escolhem seguir esse caminho. Mas a gente não escolheu ser massacrado diariamente com comentários extremamente agressivos de pessoas que a gente nunca viu na vida. Quantas pessoas vão ter que vir aqui falar que isso dói para vocês pararem? Isso dói”, lamentou.

Ao encerrar, a famosa disse que não existem “pessoas públicas” e que a maldade foi normalizada na internet. “Vocês precisam entender de uma vez por todas que não existem pessoas públicas. Pessoas são pessoas. Eu sou uma pessoa. O que existem são espaços públicos, e a internet é um espaço público. Isso que aconteceu comigo hoje é só um pequeno exemplo da magnitude da maldade que foi normalizada aqui na internet.”