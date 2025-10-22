Kelly Key desabafa após problema de saúde e acúmulo de tarefas: “Ninguém é de ferro”

A cantora Kelly Key usou as redes sociais, nesta terça-feira (21/10), para desabafar sobre os últimos acontecimentos de sua vida. A artista, que mora em Angola desde 2023, relatou ter enfrentado um problema de saúde, que também atingiu o filho caçula, Artur, de oito anos. Além disso, ela expôs o acúmulo de tarefas “em meio ao caos” recente.

De acordo com a famosa, os problemas começaram logo após as férias. “Mal a gente chegou das férias, peguei uma sinusite forte e fiquei 10 dias de antibiótico”. O quadro deu sinais de melhoras, e ela logo se animou: “Finalmente estava retomando o ritmo, empolgada com meus treinos, dieta nova, rotina…”.

Kelly Key em 2016; a cantora teve um aborto espontâneo na época
Filha de Kelly Key e Mico Freitas
Kelly Key fala sobre ser presidente de time de futebol

“Estava fluindo bem com o Kiala, nossos jogadores, nossos planos, a obra do ginásio. Inauguração… Tudo parecia voltar pro eixo”, continuou Kelly, citando o Kiala FC, clube angolano fundado pelo marido, Mico Freitas, do qual ela se tornou presidente. A sequência positiva, no entanto, chegou ao fim pouco depois.

Além de passar a apresentar sintomas de gastroenterite, que a deixaram de repouso por quatro dias, o filho da artista também foi afetado por outra condição: “O mesmo quadro, o mesmo ciclo: hospital, exames, antibiótico, noites mal dormidas. Voltamos pra casa, achando que tudo ia se estabilizar. Mas, ontem, voltamos pro hospital de novo”.

Por fim, Kelly Key lamentou o acúmulo de funções em meio aos problemas de saúde: “Hoje o meu mental gritou. No meio desse caos, a casa continuava girando, assim como as responsabilidades. Para completar, o Artur teve uma crise alérgica por causa de uma vassoura usada no lugar do aspirador. O pó subiu e pronto: o olho dele inchou, o nariz travou. E eu desabei. A verdade é que ninguém é de ferro. Tem dias que a força esgota. Tem dias que a gente só quer respirar e que o mundo pare cinco minutos”.