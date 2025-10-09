Kelner Macêdo entrega bastidores quentes da série “Tremembé”: “Vai pegar fogo!”

Durante o Festival de Cinema do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (8/10), o ator Kelner Macêdo conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre seu novo trabalho na série “Tremembé”. A produção é ambientada na famosa penitenciária paulista que abriga alguns dos criminosos mais conhecidos do país, mas, segundo o artista, o foco vai muito além do crime.

“O ‘Tremembé’ não é exatamente sobre o crime, mas sobre essas pessoas pagando a pena pelo que cometeram. Lá dentro se cria um microcosmo, porque eles precisam conviver e, nessa convivência, vão fazendo seus pactos e conchavos”, explicou.

Na trama, o ator vive Cristian Cravinhos (do caso Suzane Richtofen), um dos detentos que, ao longo da história, se envolve em um complexo triângulo amoroso. Tudo começa quando Lucas (interpretado por João Pedro Mariano) chega ao presídio.

“A partir do momento em que o Lucas chega, o Cristian desenvolve um interesse, um desejo amoroso, sexual por ele. O Lucas era garoto de programa e fez algumas extorsões, mas nada de crime midiático. E essa relação deles vai pegar fogo”, adiantou.

Além da tensão entre os dois, a série traz ainda a presença da esposa de Cristian, que o visita aos domingos — e que acaba descobrindo o envolvimento do marido com outro preso.

“Tem esse triângulo amoroso lá dentro que vai tocar fogo no Tremembé brasileiro”, contou o ator, rindo. “A esposa descobre, né? Aí já é o spoiler”, completou.