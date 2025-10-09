09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Kelner Macêdo entrega bastidores quentes da série “Tremembé”: “Vai pegar fogo!”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
kelner-macedo-entrega-bastidores-quentes-da-serie-“tremembe”:-“vai-pegar-fogo!”

Durante o Festival de Cinema do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (8/10), o ator Kelner Macêdo conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre seu novo trabalho na série “Tremembé”. A produção é ambientada na famosa penitenciária paulista que abriga alguns dos criminosos mais conhecidos do país, mas, segundo o artista, o foco vai muito além do crime.

“O ‘Tremembé’ não é exatamente sobre o crime, mas sobre essas pessoas pagando a pena pelo que cometeram. Lá dentro se cria um microcosmo, porque eles precisam conviver e, nessa convivência, vão fazendo seus pactos e conchavos”, explicou.

Veja as fotos

Divulgação/Prime Video
Kelner Macêdo, como Christian CravinhosDivulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa em “Tremembé”Divulgação/Prime Video

Leia Também

Na trama, o ator vive Cristian Cravinhos (do caso Suzane Richtofen), um dos detentos que, ao longo da história, se envolve em um complexo triângulo amoroso. Tudo começa quando Lucas (interpretado por João Pedro Mariano) chega ao presídio.

“A partir do momento em que o Lucas chega, o Cristian desenvolve um interesse, um desejo amoroso, sexual por ele. O Lucas era garoto de programa e fez algumas extorsões, mas nada de crime midiático. E essa relação deles vai pegar fogo”, adiantou.

Além da tensão entre os dois, a série traz ainda a presença da esposa de Cristian, que o visita aos domingos — e que acaba descobrindo o envolvimento do marido com outro preso.

“Tem esse triângulo amoroso lá dentro que vai tocar fogo no Tremembé brasileiro”, contou o ator, rindo. “A esposa descobre, né? Aí já é o spoiler”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost