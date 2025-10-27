27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Kelner Macêdo, o Cristian Cravinhos de “Tremembé”, revela bastidores de cena brutal

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
kelner-macedo,-o-cristian-cravinhos-de-“tremembe”,-revela-bastidores-de-cena-brutal

Kelner Macêdo, que interpreta Christian Cravinhos, irmão de Daniel e cúmplice no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, compartilhou detalhes de uma das cenas mais brutais de “Tremembé”, que estreará em 31 de outubro na Prime Video. Em entrevista para Leo Dias, o ator revelou que, para gravar a reprodução do crime, fez um “pacto silencioso” com Felipe Simas.

Em cada episódio de “Tremembé”, além de explorar as relações entre os criminosos, o público acompanha as histórias que os levaram à prisão. No primeiro episódio, Suzane, interpretada por Marina Ruy Barbosa, junto com seu namorado Daniel (Felipe Simas) e o irmão dele, Christian (Kelner Macêdo), cometem o assassinato de Marisa e Manfred von Richthofen.

Veja as fotos

Foto: Portal LeoDias
Kelner Macêdo interpreta Cristian Cravinhos na série “Tremembé”Foto: Portal LeoDias
Divulgação/Prime Video
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série “Tremembé”Divulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Elenco de “Tremembé”, nova série da Prime VideoDivulgação/Prime Video
Divulgação/Prime Video
Pôster da série “Tremembé”, da Prime VideoDivulgação/Prime Video

Leia Também

Kelner contou que reproduzir o crime não foi nada fácil, mas desde o primeiro dia desenvolveu uma conexão profunda com Felipe Simas. “A gente se reconheceu, sabe? A gente se viu e falou: ‘Ok, estamos em casa. Temos espaço livre pra gente mergulhar nesse abismo louco juntos. Vamos!’”, explicou o ator, descrevendo a parceria que encontrou durante as filmagens.

No dia da gravação da cena, uma tensão tomou conta, e Kelner e Felipe decidiram se manter em silêncio, permanecendo assim durante toda a diária. “Então, eu e o Felipe, a gente fez um pacto silencioso. A gente fez uma coisa que a gente não combinou, que é: a gente chegou no set, a gente figurinou, a gente microfonou, a gente ficou pronto e entregaram para a gente as barras de ferro”, lembrou.

“Quando a gente pegou as barras de ferro, a gente se olhou e começou a caminhar pela casa em silêncio, muito devagar, como se de fato aquelas pessoas estivessem lá em cima dormindo e como se essa casa não estivesse habitada por essa produção, né? Então a gente ficou assim a diária inteira pra conseguir também manter esse estado, né?”, narrou.

Kelner também revelou que, para gravar a cena do assassinato, ele e Simas precisaram manter um estado intenso e contínuo durante toda a diária de filmagem, e passaram o dia inteiro em silêncio para não perderem a imersão nos personagens. Apesar do cuidado, a gravação foi tão pesada que ele passou as 24 horas seguintes com enxaqueca, resultado da tensão extrema que tomou conta do set.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost