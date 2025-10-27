Kelner Macêdo, o Cristian Cravinhos de “Tremembé”, revela bastidores de cena brutal

Kelner Macêdo, que interpreta Christian Cravinhos, irmão de Daniel e cúmplice no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, compartilhou detalhes de uma das cenas mais brutais de “Tremembé”, que estreará em 31 de outubro na Prime Video. Em entrevista para Leo Dias, o ator revelou que, para gravar a reprodução do crime, fez um “pacto silencioso” com Felipe Simas.

Em cada episódio de “Tremembé”, além de explorar as relações entre os criminosos, o público acompanha as histórias que os levaram à prisão. No primeiro episódio, Suzane, interpretada por Marina Ruy Barbosa, junto com seu namorado Daniel (Felipe Simas) e o irmão dele, Christian (Kelner Macêdo), cometem o assassinato de Marisa e Manfred von Richthofen.

Kelner Macêdo interpreta Cristian Cravinhos na série "Tremembé" Foto: Portal LeoDias Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série "Tremembé" Divulgação/Prime Video Elenco de "Tremembé", nova série da Prime Video Divulgação/Prime Video Pôster da série "Tremembé", da Prime Video Divulgação/Prime Video

Kelner contou que reproduzir o crime não foi nada fácil, mas desde o primeiro dia desenvolveu uma conexão profunda com Felipe Simas. “A gente se reconheceu, sabe? A gente se viu e falou: ‘Ok, estamos em casa. Temos espaço livre pra gente mergulhar nesse abismo louco juntos. Vamos!’”, explicou o ator, descrevendo a parceria que encontrou durante as filmagens.

No dia da gravação da cena, uma tensão tomou conta, e Kelner e Felipe decidiram se manter em silêncio, permanecendo assim durante toda a diária. “Então, eu e o Felipe, a gente fez um pacto silencioso. A gente fez uma coisa que a gente não combinou, que é: a gente chegou no set, a gente figurinou, a gente microfonou, a gente ficou pronto e entregaram para a gente as barras de ferro”, lembrou.

“Quando a gente pegou as barras de ferro, a gente se olhou e começou a caminhar pela casa em silêncio, muito devagar, como se de fato aquelas pessoas estivessem lá em cima dormindo e como se essa casa não estivesse habitada por essa produção, né? Então a gente ficou assim a diária inteira pra conseguir também manter esse estado, né?”, narrou.

Kelner também revelou que, para gravar a cena do assassinato, ele e Simas precisaram manter um estado intenso e contínuo durante toda a diária de filmagem, e passaram o dia inteiro em silêncio para não perderem a imersão nos personagens. Apesar do cuidado, a gravação foi tão pesada que ele passou as 24 horas seguintes com enxaqueca, resultado da tensão extrema que tomou conta do set.