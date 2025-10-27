27/10/2025
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista

Felipe Máximo afirma que quer ser “fiel e leal à própria essência” após abandonar figura midiática

O influenciador Felipe Máximo, conhecido nacionalmente por sua caracterização como o “Ken Humano”, anunciou nas redes sociais que está se despedindo definitivamente do personagem. A decisão marca uma nova etapa de sua vida, agora longe dos holofotes e com uma rotina mais simples em São Paulo, onde passou a trabalhar como frentista.

Felipe já havia sinalizado a mudança em agosto de 2024, quando decidiu deixar para trás o visual inspirado no boneco Ken, com maquiagens e perucas. Em um story recente, ele reafirmou a escolha e refletiu sobre o processo de autodescoberta que viveu.

“Não vejo a necessidade de continuar a dar vida a nenhum personagem midiático e quero continuar a ser fiel e leal à minha essência, ao rapaz que me tornei”, escreveu.

O influenciador disse ainda que pretende se afastar das redes sociais, levando consigo apenas as boas lembranças e o carinho do público que o acompanhou ao longo dos anos.

“Levo comigo os bons momentos e a gratidão a todos que me apoiaram e torceram por mim”, completou.

Natural de Peruíbe, no litoral paulista, Felipe decidiu se mudar para a capital após enfrentar questões familiares. Agora, longe da fama e das cirurgias estéticas, ele busca uma vida mais tranquila e autêntica.

Fonte: Instagram / Metrópoles
