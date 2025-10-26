26/10/2025
Universo POP
“Ken Humano” se despede do personagem: “Fiel e leal à minha essência”

Escrito por Metrópoles
“ken-humano”-se-despede-do-personagem:-“fiel-e-leal-a-minha-essencia”

O influenciador Felipe Máximo, conhecido por sua customização como “Ken Humano”, usou as redes sociais para se despedir do personagem. Ele já havia desistido do personagem em agosto de 2024, quando decidiu tentar a vida como frentista em um posto de gasolina.

Em um story, ele revelou que sempre levará consigo os bons momentos que teve ao compartilhar com o mundo o processo que vivenciou em busca de descobrir sua verdadeira identidade. Ele também falou que deve abdicar das redes sociais.

“Não vejo a necessidade de continuar a dar vida a nenhum personagem midiático e quero continuar a ser fiel e leal a minha essência, ao rapaz que me tornei”, escreveu Felipe.

O influenciador se despediu com gratidão ao público que sempre o apoiou e torceu por ele. Veja:

Conhecido por sua customização como “Ken Humano”, Felipe Máximo tenta nova vida como frentista em São Paulo. Influenciador morava em Peruíbe - Metrópoles

Felipe Máximo morava em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e se mudou para a capital para trabalhar como frentista.

5 imagens

O rapaz tem 18 anos

Reprodução2 de 5

Ele é conhecido como Mr. Adam nas redes

Reprodução3 de 5

E estava focado em ser o Ken Humano

Reprodução4 de 5

Mas mudou de ideia

Reprodução5 de 5

Ele vive em São Paulo

Reprodução

Após passar por questões familiares, ele decidiu deixar as maquiagens e perucas para trás.

ContilNet Notícias

