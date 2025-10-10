10/10/2025
Universo POP
Ken venezuelano morre aos 41 anos após ataque cardíaco por uso excessivo de testosterona

Escrito por Portal Leo Dias
ken-venezuelano-morre-aos-41-anos-apos-ataque-cardiaco-por-uso-excessivo-de-testosterona

O apresentador e modelo Emilio Sueños, conhecido como o “Ken venezuelano”, morreu aos 41 anos após confundir os primeiros sinais de um ataque cardíaco com os de um resfriado comum. Segundo o jornal El Espectador, ele chegou a comentar com amigos que estava com sintomas gripais, sem imaginar que o corpo já entrava em colapso.

Dias depois, Emilio — cujo nome verdadeiro era Emilio García — desmaiou e foi levado às pressas a um hospital em Guayaquil, no Equador. Lá, os médicos descobriram que o coração do apresentador havia sido gravemente danificado pelo uso excessivo de testosterona.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Reprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial
Uso de testosterona levou à morte do Ken venezuelanoReprodução/Instagram/@emiliosiempreoficial

Especialistas relataram que o órgão havia aumentado de tamanho em decorrência das injeções hormonais usadas por ele para corrigir um procedimento estético malsucedido e também para se preparar para uma competição de fisiculturismo. O que começou como uma tosse leve evoluiu rapidamente para um quadro de insuficiência cardíaca.

Inicialmente, Emilio minimizou os sintomas. Mas, segundo a amiga Ivanna Melgar, a saúde dele piorou repentinamente nos dias que antecederam a morte, ocorrida em 5 de outubro.

“De uma hora para outra, ele começou a tossir e não conseguia respirar. Me enviou áudios dizendo que não era gripe, mas que simplesmente não conseguia respirar. Usava emojis de doente e estressado no WhatsApp”, contou Ivanna.

O apresentador foi internado na UTI do Hospital Geral de Guasmo Sur, em 1º de outubro, onde recebeu o diagnóstico de inflamação cardíaca provocada pelo uso indevido de hormônios.

Segundo Ivanna, o método de aplicação agravou o quadro: “Ele estava usando testosterona há dois ou três meses para parecer mais masculino. Mas injetava o hormônio no braço, e não nas nádegas, por causa dos biopolímeros que tinha aplicado naquela região. O coração dele não aguentou. Um dos pulmões também foi danificado. Tentaram retirar o hormônio do corpo, mas não conseguiram.”

Natural de Anzoátegui, na Venezuela, Emilio havia se mudado para Guayaquil há seis anos para seguir o sonho de trabalhar na TV. Além de apresentador e modelo, era dono da agência Emilio Models, responsável por promover desfiles e concursos de moda no Equador.

Em 19 de setembro, pouco antes de ser internado, ele publicou uma mensagem no Instagram informando aos alunos de seu curso de modelo que o ensaio seria adiado:

“Devido a problemas de saúde (não tenho me sentido bem), o ensaio de amanhã foi remarcado para o próximo sábado. Mesmo horário e local. Beijos.”

Ao longo da vida, o venezuelano se submeteu a diversas cirurgias estéticas — entre elas rinoplastia, tonificação abdominal, aumento de glúteos, simetria labial e tratamentos dentários — que moldaram sua aparência até conquistar o apelido de “Ken venezuelano”.

logo-contil-1.png

