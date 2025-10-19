Kevin Durant tem o maior salário acumulado da história da NBA; entenda

A temporada 2025/26 da NBA ainda não começou, mas já registrou recorde bilionário. Kevin Durant renovou o contrato com o Houston Rockets para mais dois anos. Com a extensão do vínculo ele atingiu a marca de maior salário acumulado da história da NBA.

Leia também

Após renovar com o Houston Rockets para defender a franquia na NBA, Kevin Durant tem um novo contrato de R$ 487 milhões, rendendo ao atleta o incrível valor acumulado de R$ 3,2 bilhões.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Kevin Durant defendendo o Houston Rockets na NBA

Alex Slitz/Getty Images 2 de 3

Kevin Durant defendendo o Houston Rockets na NBA

Alex Slitz/Getty Images 3 de 3

Kevin Durant defendendo o Houston Rockets na NBA

Alex Slitz/Getty Images

Anteriormente, a marca de maior salário acumulado da história era de Lebron James, que recebeu R$ 3,1 bilhões. Kevin Durant tem 37 anos e deve se aposentar após o término de contrato com os Rockets.

Na carreira, o jogador possui quatro medalhas de ouro em Jogos Olímpicos (2012, 2016, 2020 e 2024) defendendo a seleção americana. Além disso, já conquistou a NBA duas vezes, nas temporadas 2016/2017 e 2017/2018, com o Golden State Warriors.