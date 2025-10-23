kevin-porter-jr.-desfalca-milwaukee-bucks-por-entorse-no-tornozelo

Kevin Porter Jr. ficará fora da rodada de dois jogos do Milwaukee Bucks após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na estreia da temporada, nessa quarta-feira (22/10), na vitória sobre o Washington Wizards.

O armador de 25 anos passou por exames de imagem e avaliação da cirurgiã ortopédica do time. que confirmou a lesão de acordo com a NBA.

Com isso, Porter não estará em quadra na sexta-feira (24/10), contra o Toronto Raptors, às 18h30, nem no domingo (26/10), diante do Cleveland Cavaliers, às 18h. O clube ainda não divulgou uma previsão de retorno para o jogador.

Na partida contra os Wizards, Porter contribuiu com 10 pontos antes de se machucar no final do primeiro quarto. Na temporada passada, ele registrou médias de 11,7 pontos, 3,9 rebotes e 3,7 assistências em 30 jogos pelos Bucks.