23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Kevin Porter Jr. desfalca Milwaukee Bucks por entorse no tornozelo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
kevin-porter-jr.-desfalca-milwaukee-bucks-por-entorse-no-tornozelo

Kevin Porter Jr. ficará fora da rodada de dois jogos do Milwaukee Bucks após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo na estreia da temporada, nessa quarta-feira (22/10), na vitória sobre o Washington Wizards.

O armador de 25 anos passou por exames de imagem e avaliação da cirurgiã ortopédica do time. que confirmou a lesão de acordo com a NBA.

Leia também

Com isso, Porter não estará em quadra na sexta-feira (24/10), contra o Toronto Raptors, às 18h30, nem no domingo (26/10), diante do Cleveland Cavaliers, às 18h. O clube ainda não divulgou uma previsão de retorno para o jogador.

Na partida contra os Wizards, Porter contribuiu com 10 pontos antes de se machucar no final do primeiro quarto. Na temporada passada, ele registrou médias de 11,7 pontos, 3,9 rebotes e 3,7 assistências em 30 jogos pelos Bucks.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost