Key Alves faz desabafo sincero sobre desafios na gestação; leia relato

Key Alves usou as redes sociais, nesta quinta-feira (16/10), para fazer um desabafo sobre os desafios e aprendizados da gravidez. A ex-BBB está à espera de Rosamaria, sua primeira filha com Bruno Rosa.

“Eu estou aprendendo tanta coisa nessa gestação que minha mãe falava lá atrás quando eu era criança e não entendia. Já está chegando o tempo de conhecer você Rosamaria, já estou determinando o tempo pro final desse medo”, começou ela.

Key Alves continuou: “Que medo? Só quem tá a gestar uma vida sabe. Medo de como vou educar você, de como vou reagir sendo mãe, de como vou fazer tudo acontecer, de como não vou deixar faltar nada pra você, tudo isso é um turbilhão de pensamentos. E nesses 7 meses minha cabeça endoidou de vez, são muitos pensamentos, muitas dúvidas, muitas emoções, mas eu nunca mais te deixaria por nada e toda vez que sinto vontade de desistir eu escuto seu coração dizendo: ‘não desista, agora eu estou com você’”.

Key Alves e Bruno Rosa.

Key Alves está esperando o primeiro filho, fruto do namoro com o cantor Bruno Rosa

Key Alves mostra a barriguinha de 15 semanas de gestação

Key Alves e Bruno Rosa

A ex-BBB ainda aproveitou para fazer uma declaração à filha, que ainda não nasceu: “Filha eu te amo tanto que chega a doer, não sei explicar, mas não vejo a hora de te ver e saber que vou ter uma melhor amiga pro resto da minha vida nunca mais irei me sentir sozinha…”, disse.

“Tem dias que eu não me aguento”

Key Alves seguiu com o desabafo, expondo que os últimos meses não têm sido fáceis.

“Esses 7 meses estão sendo os mais difíceis e queria que vocês soubessem que nada são flores. Tem dias que eu não me aguento e eu realmente espero que isso tudo seja só na gestação, mas, sim, existe medo, existem inseguranças, existem os piores pensamentos e eu nem sabia disso”, afirmou.

A atleta ainda contou que a gestação a fez repensar prioridades e planos pessoais. “Minha carreira parou de novo, minhas viagens, meus sonhos, tudo parou para uma única coisa: só andar e bater dentro de mim o seu coração”, desabafou.