Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos

Em 2010, os dois protagonizaram um editorial inspirado em um romance entre uma mulher mais velha e um jovem, baseado em filme clássico dos anos 1960

Kim Kardashian voltou a comentar um episódio polêmico de sua carreira: o ensaio fotográfico realizado em 2010 com Justin Bieber, na época com apenas 16 anos.

As imagens, produzidas para uma revista americana, foram inspiradas no filme A Primeira Noite de um Homem (1967), que retrata o envolvimento entre um jovem e uma mulher mais velha e casada. Na época, Kim tinha 29 anos, e as fotos sugeriam justamente essa narrativa.

Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, divulgada nesta quarta-feira (15), Kim refletiu sobre o tema e demonstrou surpresa com o conteúdo do ensaio.

“Não sei quem aprovou aquilo e não sei quem achou que essa narrativa era normal”, comentou a empresária.

O material, que na época gerou ampla repercussão, voltou a ser discutido nas redes sociais após a entrevista, com muitos internautas questionando o contexto e a falta de sensibilidade do editorial, considerando a diferença de idade entre os dois.

Desde então, Kim Kardashian tem adotado uma postura mais crítica em relação a trabalhos que possam gerar interpretações controversas. Já Justin Bieber, hoje com 31 anos, raramente comenta o episódio.

Fonte: Metrópoles

 Redigido por ContilNet Notícias

