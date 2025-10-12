12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Kim Kardashian quer deixar reality da família, diz site

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
kim-kardashian-quer-deixar-reality-da-familia,-diz-site

Há alguns anos, Kim Kardashian está movimentando uma mudança de carreira. A socialite se formou em direito e agora está estudando para passar no exame da Ordem dos Advogados nos Estados Unidos. A famosa parece estar cogitando deixar o reality da família para se dedicar a nova carreira.

Leia também

A família Kardashian-Jenner se dedica ao programa Keeping up with the Kardashians há mais de 20 anos. Kim é considerada por muitos a personagem principal.

Kim Kardashian em Paris - Metrópoles

O programa chegou ao fim em 2021, dando lugar a uma nova série. The Kardashians manteve a proposta da produção anterior.

Kim chegou a um ponto em que precisa ser realista sobre sua capacidade”, segundo informações do Radar Online. “Entre o império de negócios em expansão, os quatro filhos e suas ambições na área da justiça social e da carreira jurídica, simplesmente não há horas suficientes no dia — algo precisa sair.”

Segundo o insider, Kim não deve sair totalmente do reality, mas ter a participação reduzida.

4 imagensKim Kardashian e Neymar JrKim Kardashian Fechar modal.1 de 4

Campanha da Collab Skims x Roberto Cavalli

Nadia Lee Cohen/Skims x Roberto Cavalli/Divulgação2 de 4

Kim Kardashian e Neymar Jr

Reprodução3 de 4

Reprodução 4 de 4

Kim Kardashian

Jon Kopaloff?Getty Images

A influenciadora tornou-se advogada por meio de uma lei específica da Califórnia e de outros três estados norte-americanos que permite ao estudante aprender diretamente com advogados, em uma espécie de estágio.

Kim passou, após quatro tentativas, em uma prova exigida pela instituição equivalente à Ordem dos Advogados para validar os estudos feitos no primeiro ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost