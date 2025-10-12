Kim Kardashian quer deixar reality da família, diz site

Há alguns anos, Kim Kardashian está movimentando uma mudança de carreira. A socialite se formou em direito e agora está estudando para passar no exame da Ordem dos Advogados nos Estados Unidos. A famosa parece estar cogitando deixar o reality da família para se dedicar a nova carreira.

A família Kardashian-Jenner se dedica ao programa Keeping up with the Kardashians há mais de 20 anos. Kim é considerada por muitos a personagem principal.

O programa chegou ao fim em 2021, dando lugar a uma nova série. The Kardashians manteve a proposta da produção anterior.

“Kim chegou a um ponto em que precisa ser realista sobre sua capacidade”, segundo informações do Radar Online. “Entre o império de negócios em expansão, os quatro filhos e suas ambições na área da justiça social e da carreira jurídica, simplesmente não há horas suficientes no dia — algo precisa sair.”

Segundo o insider, Kim não deve sair totalmente do reality, mas ter a participação reduzida.

A influenciadora tornou-se advogada por meio de uma lei específica da Califórnia e de outros três estados norte-americanos que permite ao estudante aprender diretamente com advogados, em uma espécie de estágio.

Kim passou, após quatro tentativas, em uma prova exigida pela instituição equivalente à Ordem dos Advogados para validar os estudos feitos no primeiro ano.