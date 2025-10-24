Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

A empresária e estrela de reality Kim Kardashian, de 45 anos, revelou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral durante a estreia da 7ª temporada do programa The Kardashians. A notícia veio à tona em um trecho do episódio que mostra Kim sendo submetida a exames de imagem.

“Há um pequeno aneurisma”, diz um profissional de saúde no vídeo, enquanto as imagens do exame aparecem no monitor. A irmã da socialite, Kourtney Kardashian, reage surpresa ao resultado, respondendo com um simples “Uau”.

Kim então comenta sobre o momento delicado:

“Eles dizem: ‘Apenas estresse’. As pessoas acham que eu posso me dar ao luxo de ir embora. Esta semana foi a mais difícil da minha vida.”

O aneurisma cerebral é uma dilatação anormal em um vaso sanguíneo do cérebro que, na maioria das vezes, não apresenta sintomas até se romper — o que pode causar graves complicações neurológicas.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da empresária.

O reality The Kardashians, exibido pela plataforma Hulu (e no Brasil pelo Star+), acompanha a vida pessoal e profissional de Kris Jenner e suas filhas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie, revelando bastidores da família mais famosa da TV americana.

Fonte: Revista People / Hulu

✍️ Redigido por ContilNet