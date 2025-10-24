24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Empresária descobriu a condição durante exames de imagem exibidos na 7ª temporada de “The Kardashians”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A empresária e estrela de reality Kim Kardashian, de 45 anos, revelou ter sido diagnosticada com um aneurisma cerebral durante a estreia da 7ª temporada do programa The Kardashians. A notícia veio à tona em um trecho do episódio que mostra Kim sendo submetida a exames de imagem.

Reprodução/Instagram

“Há um pequeno aneurisma”, diz um profissional de saúde no vídeo, enquanto as imagens do exame aparecem no monitor. A irmã da socialite, Kourtney Kardashian, reage surpresa ao resultado, respondendo com um simples “Uau”.

Kim então comenta sobre o momento delicado:

“Eles dizem: ‘Apenas estresse’. As pessoas acham que eu posso me dar ao luxo de ir embora. Esta semana foi a mais difícil da minha vida.”

O aneurisma cerebral é uma dilatação anormal em um vaso sanguíneo do cérebro que, na maioria das vezes, não apresenta sintomas até se romper — o que pode causar graves complicações neurológicas.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da empresária.

O reality The Kardashians, exibido pela plataforma Hulu (e no Brasil pelo Star+), acompanha a vida pessoal e profissional de Kris Jenner e suas filhas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie, revelando bastidores da família mais famosa da TV americana.

Fonte: Revista People / Hulu
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost