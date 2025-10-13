Kings League conquista o Brasil e Kaká afirma: “A liga vem para complementar, não competir”

13/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
kings-league-conquista-o-brasil-e-kaka-afirma:-“a-liga-vem-para-complementar,-nao-competir”

Durante o evento da Kings League, realizado na noite do último sábado (11/10), em Copacabana, no Rio de Janeiro, Kaká, jogador de futebol e embaixador da liga no Brasil, conversou com o portal LeoDias sobre o crescimento da competição no país e o impacto que o torneio tem entre os jovens.

“O sucesso da Kings League no Brasil vem muito da nossa cultura esportiva, principalmente do futebol, que é parte da nossa identidade. A liga não vem para conflitar ou competir com o futebol tradicional, e sim para complementar. Ela abre portas para meninos que estão no semiprofissional, melhora o nível técnico e traz essa plataforma de entretenimento com jogos mais dinâmicos”, afirmou Kaká, reforçando que o projeto busca unir esporte e diversão.

Portal LeoDias / Giovanne Menezes
Ludmilla em entrevista após coletiva de imprensa do Real ElitePortal LeoDias / Giovanne Menezes
Ludmilla / Portal LeoDias
Whindersson Nunes assume o Real Elite ao lado de Ludmilla na Kings League BrazilLudmilla / Portal LeoDias
Reprodução/Instagram: @uefa
UEFA Champions League e KakáReprodução/Instagram: @uefa

Kaká também explicou que o projeto vai além do campo e busca aproximar o esporte da nova geração, conectando-o ao universo dos games e do entretenimento digital: “A Kings League é uma plataforma que mistura mundos diferentes. É uma forma de conversar com essa geração que vive o futebol de outro jeito”, afirmou.

O atleta, conhecido por sua trajetória marcada pela disciplina e pelos valores pessoais, encerrou falando sobre o propósito que o move dentro do projeto: “Mais do que o jogo, o que quero transmitir são os bons valores do futebol, que formam o caráter. Assim como o esporte foi importante para mim, quero que inspire outros também”.

