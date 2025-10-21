Kleber Mendonça Filho posa com Walter Salles: “Energia de Oscar”

A campanha do Brasil para o Oscar segue cada dia mais empenhada. E agora, Walter Salles, diretor do vencedor do Oscar Ainda Estou Aqui, também se juntou a lista de cineastas que prestigiaram a campanha internacional de O Agente Secreto, longa dirigido por Kleber Mendonça Filho apontado como grande favorito da premiação em 2026.
O encontro entre os diretores aconteceu no último domingo (19/10, no tapete vermelho do Bravo Film Festival, cediado no Museu da Academia do Oscar, em Los Angeles. O filme do diretor pernambucano, vencedor de dois prêmios em Cannes foi escolhido, para a abertura do festival.
Leia também
-
Walter Salles é homenageado pela Academia do Oscar
-
Novo filme de Leonardo DiCaprio cotado ao Oscar fracassa e dá prejuízo
-
Além de O Agente Secreto, outros filmes do Brasil tem chances no Oscar
-
Fracasso do novo filme de Dwayne Johnson ajuda Wagner Moura no Oscar
6 imagensFechar modal.1 de 6
Wagner Moura em cena do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Divulgação2 de 6
58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Material cedido ao Metrópoles3 de 6
Sebastiana, de O Agente Secreto
Foto: Reprodução/O Agente Secreto4 de 6
Cena do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Divulgação5 de 6
Wagner Moura no filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
Divulgação6 de 6
O Agente Secreto
Divulgação
Além disso, a exibição contou com uma mesa de debates com Walter Salles, que fez história ao conquistar o primeiro prêmio do Brasil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
O encontro entre os diretores gerou grande euforia nas redes sociais. “Avisa que já tem dois Oscars na foto”, brincou um. “No Brasil nós confiamos”, torceu outro. “Vai Walter, libera a grana para mais um Oscar”, zoou um terceiro.
In Brazil we trust. THE SECRET AGENT director Kleber Mendonça Filho with filmmaker Walter Salles.
Photo by Livia Wippich. pic.twitter.com/w9si8QRJnq
— The Secret Agent (@secretagentfilm) October 20, 2025
A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para o próximo dia 15 de março. A lista oficial de indicados será anunciada no dia 22 de janeiro. Já O Agente Secreto finalmente chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.
As apostas da imprensa internacional são de que o longa brasileiro concorra às estatuetas de Melhor Roteiro Original; Melhor Atriz Coadjuvante – para Tânia Maria; Melhor Filme Estrangeiro; e Melhor Filme, principal prêmio da noite.