Korn anuncia show em São Paulo em maio de 2026; confira os detalhes

Após nove anos longe dos palcos brasileiros, o KoЯn voltará ao país em 2026 para um show único em São Paulo. A apresentação acontece no dia 16 de maio de 2026, no Allianz Parque, com ingressos disponíveis a partir das 13h do dia 16 de outubro, pelo site da Eventim.

O grupo canadense Spiritbox e os norte-americanos do Seven Hours After Violet serão os responsáveis pelos shows de abertura.

Formado atualmente por Jonathan Davis (vocais), James “Munky” Shaffer (guitarra), Brian “Head” Welch (guitarra) e Ray Luzier (bateria), o KoЯn é considerado um dos pilares do metal alternativo dos anos 1990. Misturando guitarras pesadas, grooves sombrios e letras intensas, a banda redefiniu o gênero e conquistou uma base de fãs global.

Com mais de 30 anos de carreira, o grupo já vendeu mais de 42 milhões de discos, conquistou dois prêmios Grammy e segue como atração principal em festivais como o Download Festival, na Inglaterra, e o Lollapalooza, nos Estados Unidos — onde a crítica destacou a força e a longevidade da banda.

Os fãs podem esperar uma apresentação catártica e cheia de energia, marcada por clássicos como “Blind” e “Freak on a Leash”, além de sucessos mais recentes que reforçam a vitalidade do som do KoЯn.

Serviço:

Realização: 30e
Data: 16 de maio de 2026 (sábado)
Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca – São Paulo/SP
Horário de Abertura da casa: 16h
Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:
Cadeira superior – R$ 182,50 (meia-entrada) | R$ 365,00 (inteira)
Pista – R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 495,00 (inteira)
Cadeira inferior -R$ 322,50 (meia-entrada) | R$ 645,00 (inteira)
Pista Premium – R$ 497,50 (meia-entrada) | R$ 995,00 (inteira)
Hotseat – R$ 822,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)
Pacote VIP – R$ 1.287,50 (meia-entrada) | R$ 1.785,00 (inteira)

Início das vendas:
Venda geral: 16 de outubro, às 13h
Vendas online em: Eventim
Bilheteria oficial:
Bilheteria A – Allianz Parque – Endereço: Rua Palestra Itália, 200.
Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h
* Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

