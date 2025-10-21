21/10/2025
Kremlin: “Cessar-fogo imediato deixaria Ucrânia sob ‘regime nazista’”

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou nesta terça-feira (21/10) que um cessar-fogo imediato na Ucrânia, defendido por países europeus e pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deixaria “grande parte do país sob controle do regime nazista”.

Em entrevista coletiva, o chanceler disse que é necessário “resolver o problema em sua essência e abordar suas causas profundas”, e acusou o governo ucraniano de proibir a língua russa e perseguir russófonos.

“Um cessar-fogo imediato significaria apenas que uma grande parte da Ucrânia permaneceria sob o controle do regime nazista, enquanto a necessidade é resolver a questão em sua essência”, declarou Lavrov.

O diplomata reforçou o discurso já adotado pelo Kremlin desde o início da invasão, em 2022, segundo o qual Moscou estaria conduzindo uma “operação especial” para proteger a população russa e combater “elementos neonazistas” em Kiev.

Leia também

Trump, Putin e o impasse nas negociações

  • As declarações de Lavrov ocorrem em meio a uma nova rodada de negociações para um possível cessar-fogo duradouro no conflito do Leste Europeu.
  • Recentemente, Donald Trump, recebeu Zelensky na Casa Branca em um encontro que parece ter frustrado as expectativas de Kiev. O líder ucraniano esperava uma sinalização favorável ao envio de mísseis de cruzeiro Tomahawk, mas saiu de Washington sem garantias.
  • O tom cauteloso de Trump veio após conversar com Vladimir Putin, na véspera do encontro.
  • Durante a coletiva ao lado de Zelensky, o republicano afirmou que os Estados Unidos “não podem esgotar seus estoques estratégicos” e indicou que busca evitar uma escalada do conflito.

"Portas estão abertas", diz ministro russo sobre Brics

Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia

Sergey Lavrov

Retórica russa

Lavrov vem repetindo o discurso de que o governo ucraniano abriga “tendências nazistas” e promove ataques contra civis em regiões de fronteira. Em setembro, o chanceler acusou Kiev de bombardear áreas civis em Kursk e classificou a ação russa como “legítima defesa” prevista na Carta da ONU.

“O Ocidente ignora princípios da Carta da ONU e insiste apenas na integridade territorial da Ucrânia”, disse Lavrov à época.

Enquanto o Kremlin insiste na retórica da “desnazificação”, Kiev e seus aliados ocidentais afirmam que Moscou usa o argumento como pretexto para justificar a invasão.

