Kroos defende Vini Jr. após atrito com Xabi Alonso: “É pressão de clássico”

Toni Kroos saiu em defesa de Vinícius Júnior após o atrito do brasileiro com Xabi Alonso durante o clássico entre Real Madrid e Barcelona, disputado no último domingo (26/10). O ex-meio-campista minimizou o episódio e atribuiu a tensão à pressão natural de uma partida dessa magnitude.

“É pressão de clássico. Essas coisas acontecem quando há emoção e competitividade. Todos querem vencer, e às vezes a intensidade faz as palavras saírem mais fortes do que deveriam”, afirmou Kroos, em entrevista após o jogo.

O desentendimento entre Vini Jr. e Alonso ocorreu à beira do campo, depois de o atacante demonstrar irritação com a substituição e trocar olhares e gestos com o treinador. A cena repercutiu amplamente nas redes sociais e levantou discussões sobre o temperamento do brasileiro e a postura do técnico madrilenho.

Kroos, no entanto, tratou de encerrar a polêmica, reforçando o respeito mútuo e o ambiente competitivo dentro do elenco merengue.

— São dois vencedores, dois jogadores que sempre viveram o futebol em alta intensidade. Mas no fim, tudo fica dentro de campo. Não há problema nenhum — completou o camisa 8.

O Real Madrid venceu o clássico por 2 a 1 e ampliou a vantagem na liderança da La Liga. Apesar da tensão momentânea, o clima no vestiário segue de união, e tanto Alonso quanto Vini Jr. já teriam conversado internamente para virar a página antes da sequência de jogos decisivos na temporada.

