La Casa de Papel? Bando liga para “Professor” durante roubo milionário

Os criminosos que assaltaram uma empresa na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, fizeram uma chamada de vídeo com outro suspeito durante o roubo. Segundo o boletim de ocorrência, os indivíduos chamavam o assaltante de “professor”, em alusão à série La Casa de Papel, que retrata roubos em instituições financeiras da Espanha.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (7/10) em um prédio comercial localizado na avenida Marquês de São Vicente.

Crime cinematográfico

Ainda segundo o boletim de ocorrência, cinco criminosos foram até a sede da empresa de engenharia e manutenção. Alguns deles usavam máscaras e um dos indivíduos trajava terno e peruca. Todos portavam pistolas e distintivos no pescoço.

No local, os ladrões se apresentaram como policiais civis e mostraram uma folha com fotografias dos funcionários e sócios da empresa.

O crime durou cerca de uma hora e meia. As vítimas foram ameaçadas de morte, amarradas e trancadas em uma das salas. Uma das vítimas ainda teve os cabelos cortados.

Os criminosos forçaram os reféns a realizar transações que somaram mais de R$ 2 milhões e roubaram um cofre e uma pistola da empresa. Eles também levaram objetos como carteiras, alianças e joias dos funcionários.

As vítimas foram soltas apenas quando um ex-funcionário foi até a recepção e quis subir na empresa. Como os criminosos

determinaram que o interfone fosse desligado, o homem foi até o escritório e descobriu o ocorrido.

Criminosos fugiram