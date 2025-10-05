05/10/2025
La Liga: Barcelona é goleado pelo Sevilla e vê Real assumir liderança

O Barcelona foi goleado pelo Sevilla por 4 x 1 neste domingo (5/10), jogando fora de casa, e viu o Real Madrid assumir a liderança da La Liga. Jogando no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, o Barça teve mais posse de bola, mais finalizações, mas terminou com a derrota.

Os gols foram marcados por Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Angel e Akor Adams para donos da casa, enquanto Marcus Rashford descontou para o Barça. Com o resultado, o Barcelona ficou na segunda posição, dois pontos atrás do Real Madrid.

Com o apoio da torcida, o Sevilla abriu o placar logo no início do jogo, aos 13 minutos. Alexis Sánchez fez valer a lei do ex e marcou o primeiro de pênalti. Aos 36, foi a vez de Isaac Romero aumentar a vantagem.

O Barça ainda diminuiu a contagem aos 52 minutos da etapa inicial, com Marcus Rashford.

Quando os Culés perdiam o jogo, Lewandowski teve a chance de empatar aos 31, mas perdeu pênalti. Com o jogo já no final, o Sevilla marcou duas vezes. José Ángel fez aos 45 minutos e Akor Adams fechou a conta aos 51.

O próximo jogo do Barcelona será no dia 18 de outubro, contra o Girona. A La Liga será paralisada por conta da Data Fifa.

