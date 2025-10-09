09/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

La Niña começa e deve seguir com influência até fevereiro. Entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
la-nina-comeca-e-deve-seguir-com-influencia-ate-fevereiro.-entenda

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (Noaa) confirmou, nesta quinta-feira (9/10), o início oficial do fenômeno meteorológico La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Segundo a agência, há 59% de chance de o fenômeno se manter até fevereiro ou abril de 2026, antes de retornar a um estado neutro entre março e maio.

O La Niña ocorre quando a temperatura da superfície do mar cai 0,5°C ou mais abaixo da média, nas regiões central e leste do Pacífico. Na última medição, a área conhecida como Niño-3.4 estava 0,7°C mais fria, enquanto outras regiões do Pacífico também registraram temperaturas abaixo da média.

A Noaa classifica o episódio atual como fraco, mas ainda assim capaz de provocar mudanças climáticas em diversas regiões, inclusive no Brasil.

Efeitos esperados no Brasil

  • Mais chuvas no Norte e Nordeste;
  • Tempo seco e irregular no Centro-Sul;
  • Tendência de estiagem no Sul;
  • Maior entrada de massas de ar frio, aumentando a variação térmica.
Leia também

La Niña x El Niño

O La Niña é a fase fria do ciclo El Niño-Oscilação Sul (ENOS).

Enquanto o El Niño aquece o planeta e reduz o avanço de frentes frias no Brasil, o La Niña provoca resfriamento do oceano e maior variabilidade térmica, favorecendo chuvas no Norte e Nordeste e estiagem no Sul e Centro-Sul do país.

Apesar do fim do último El Niño, que impactou o inverno, o resfriamento das águas do Pacífico agora marca o retorno oficial da La Niña, que deve permanecer até o início do outono de 2025.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost